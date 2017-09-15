Нурсултан Назарбаев рассказал, как решали проблемы Казкоммерцбанка

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о том, какие проблемы возникли у Казкоммербанка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сейчас полностью оздоравливаем (банковский сектор). Большая проблема была - это Казкоммерцбанк, который в конце прошлого года фактически оказался банкротом. И 4,5 трлн обязательств перед депозитариями физическими лицами, государством, юридическими лицами, оказались вот в такой «дыре».

И никакие кризисные фонды не могли покрыть. Попросили 400 млрд, оказалось надо 600 млрд. Что надо было делать в таком случае? Есть три варианта. Первый - надо банкротить. Если банкротить, все, кто там держит деньги, потеряют их. Второе - национализировать, забрать государству. Тогда все обязательства надо взвалить на государство и платить из казны придется еще больше. Третий вариант - это привлечь более сильного инвестора, чтобы он вложил», - рассказал Президент, отвечая на вопрос на пресс-конференции в Акорде.

По его словам, таким сильным инвестором оказался «Халық банк», который капитализировал в этот банк 185 млрд тенге из своих средств.

«Ни один банк такое себе позволить не может. Это вся капитализация самых крупных банков. И государство выделило 2,4 млрд на то, чтобы все плохие активы, которые остались еще от безобразия и воровства в БТА-банке, взять на себя, и выделило такие деньги. Так что мы можем считать, что мы стабилизировали финансовый рынок, банки должны работать и начинать кредитовать нашу экономику», - резюмировал Президент.

Дамир Байманов