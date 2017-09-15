В Алматы 11-летняя девочка ни разу не была в школе
15 сентября 2017, 12:43
Сейчас решается вопрос по исправлению сложившейся ситуации.
В Алматы полицейские нашли еще одного ребенка, ни разу не сидевшего за школьной партой, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
Ювенальная полиция Бостандыкского района Алматы выявила 11-ти летнюю девочку, ни разу не ходившую в школу. У нее отсутствуют документы с самого рождения. Как пояснила 36-летняя мать, это из-за того, что у нее у самой нет документов. При этом женщина хотела бы, что бы ее дочь пошла в школу.
«Нами незамедлительно была проверена личность этой женщины, в нарко, псих диспансерах на учете она не состоит, к уголовной и административной ответственности ранее не привлекалась. Собранный сотрудниками нашего районного подразделения материал уже направлен в Межведомственную комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате, где будет рассматриваться, и далее приниматься решение по оказанию помощи матери, а также степени ее ответственности. Считаю, вопрос будет решен положительно уже в ближайшее время. Вопрос документирования, как матери, так и ее дочери отрабатываем совместно с миграционной службой и другими заинтересованными ведомствами, по аналогии со случаем, когда таким же образом была оказана посильная помощь женщине, чьи 11-летние дети-близнецы тоже ни разу не сидели за школьной партой. Сегодня они уже обучаются в специализированном коррекционном интернате», - рассказала начальник отдела ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.
Спикер также напомнила, с 12 по 16 сентября текущего года на территории города проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Школа». В ходе мероприятий инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с районным отделом образования проводят работы по профилактике и предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, а также выявляют детей, не охваченных учебным процессом и неучтенных в списках органов образования.
«В рамках данного ОПМ во всех школах города инспекторами ювенальной полиции запланировано проведение встреч с учащимися и их родителями. На встречах будут разъяснены требования административного и уголовного законодательства, ответственность за совершение правонарушений, а также правила безопасного поведения для детей в общественных местах, на дороге, в местах отдыха», - уточнила полковник Алипбаева.
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