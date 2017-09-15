Департамент государственных доходов по г. Астана сообщает, что 14 сентября 2017 года заместитель руководителя Департамента государственных доходов по городу Астана (далее - Департамент) Алиев Данияр Дуппаевич провел брифинг для представителей СМИ о результатах работы Службы экономических расследований (далее - СЭР) за 8 месяцев 2017 года.

Он отметил, что приоритетной задачей Службы экономических расследований является возмещение причинённого ущерба государству.

За отчетный период обеспечено возмещение причинённого ущерба государству на сумму всего 14,5 млрд тенге, из них:

- по оконченным уголовным делам - 8,6 млрд тенге;

- арестовано имущества на сумму 5,7 млрд тенге;

Оперативным путем выявлено - 128 правонарушения, из них тяжких 33 правонарушений или 25,7%.

В профилактических целях в рамках расследования уголовных дел, в порядке статьи 200 Уголовно-процессуального кодекса РК, в государственные органы и различные организации направлено 101 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению уголовных правонарушений, по результатам рассмотрения которых 12 должностных лиц государственных органов и организаций привлечены к дисциплинарной ответственности, 4 лица уволены.

Раскрыты и окончены производством ряд резонансных уголовных дел. Завершено уголовное дело в отношении руководителя ТОО «Орал-Дизайн-Стройсервис» Жумабекова К. Х. по факту хищения денежных средств инвесторов - 896 человек, сумма причиненного ущерба 2 млрд тенге, арестовано имущество на сумму 5,7 млрд тенге. Приговором суда Сарыаркинского района г. Астаны от 23 июня 2017 г. № 2 Жумабеков К. Ж. осужден на 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Вынесен обвинительный приговор в отношении гражданки Кыргызской Республики Султановой Н.А., прибывшей 26 февраля 2017 года в международный аэропорт г. Астана рейсом сообщением «Стамбул-Астана», у которой были изъяты ювелирные изделия общим весом 32,5 килограмма, ввезенные ею контрабандным путем на территорию Республики Казахстан помимо таможенного контроля, изъятые ювелирные изделия стоимостью 380 млн тенге, обращены в доход государства.

В ходе досудебного расследования обеспечено полное возмещение ущерба в размере 400 млн тенге, причиненного директором ТОО «SBG» гражданином Иордании Сухеймат, совершенного путем уклонения от уплаты налогов в бюджет.

Окончено производством досудебное расследование по факту преднамеренного банкротства юридического лица, сумма причиненного ущерба в размере более 4,6 млрд тенге в период процедуры банкротства возвращена на баланс АО.

Выявлены 2 факта создания и участия в ОПГ путем создания ряда лжепредприятий, осуществлявших выписку и незаконную реализацию фиктивных счетов-фактур и других бухгалтерских документов без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Сумма причиненного ущерба государству составила 149.2 млн тенге.

После внесения изменений в Закон «Об игорном бизнесе» в т. г. были приняты ряд организационных и практических мер, направленных на выявление и пресечение фактов организации незаконного игорного бизнеса на территории столицы. Выявлено и окончено производством 58 уголовных дел, из незаконного оборота изъято: 322 игровых терминалов, 1 рулетка, 66 процессоров и мониторов, денежные средства на сумму более 9 млн тенге.

В соответствии с вступившими приговорами судов по 4 уголовным делам, 24 августа т. г. при содействии Акимата г. Астана на полигоне по приему отходов было уничтожено 105 игровых терминалов.

Д. Алиев отметил, что органам государственных доходов отведена роль защитников и союзников законопослушных предпринимателей, защита прав и свобод граждан и субъектов предпринимательства. Поэтому основной упор в настоящее время делается на профилактику преступлений и правонарушений.

В целях сотрудничества в сфере защиты и поддержки предпринимательства, дальнейшего развития предпринимательства на принципах конструктивности, прозрачности и эффективности координации совместных усилий на территории города между Департаментом государственных доходов по г. Астана и Палатой предпринимателей «Атамекен» заключен Меморандум и план совместных мероприятий, которые сейчас находятся в действии.

В 2017 году не допущено ни одного факта незаконного вмешательства в деятельность субъектов малого и среднего бизнеса.

В целях повышения имиджа и результативности работы деятельности органов государственных доходов важную роль играет проводимая нашим Департаментом кадровая политика, которая является одной из пяти реформ Плана нации - «100 конкретных шагов» в части формировании профессионального государственного аппарата.

Теперь прием на правоохранительную службу начинается с низовых должностей исключительно на конкурсной основе. Карьерное продвижение осуществляется исходя исключительно из деловых и профессиональных качеств кандидатов, то есть на основе компетентностного подхода.

Внедрена трехступенчатая система отбора, первые две ступени, из которых проводятся в Комитете государственных доходов МФ РК. Это - тестирование на знание законодательства, оценка личных качеств и сдача нормативов по физической подготовке. Третья ступень - собеседование, его кандидаты проходят в Департаменте государственных доходов по г. Астана.

Далее, Д. Д. Алиев привел яркие примеры раскрытых и оконченных производством резонансных уголовных дел за отчетный период.

Представителями средств массовой информации были заданы ряд вопросов, на которые были получены исчерпывающие ответы.

Материалы брифинга размещены на официальном сайте www.astana.kgd.gov.kz.