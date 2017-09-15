Божко: Рассуждения о том, что мы утратим знания кириллицы, абсолютно не обоснованы

"Как может исчезнуть кириллица, если у нас обязательное изучение трех языков?", - сказал заместитель председателя Мажилиса Парламента РК.

Свою точку зрения по поводу перехода казахского алфавита на латиницу высказал Владимир Божко, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«Вся наша молодежь учит три языка. Рассуждения о том, что мы оторвемся от мощного пласта российской культуры, знаний и экономики, якобы утратив знания кириллицы, абсолютно не обоснованы. Разумный бизнес будет изучать и английский, и русский, и китайский. Как может исчезнуть кириллица, если у нас обязательное изучение трех языков? Есть выражение: когда ты идешь на рыбалку, ты не должен думать, что тебе нравится клубника со сливками. Ты должен думать, что нравится рыбе, которую ты ловишь», - образно выразился Божко.





Он также дал совет молодежи, подчеркнув, что нужно делать упор на изучение не английского языка, а казахского.





«Сейчас среди молодежи стремление освоить английский язык является одним из главных условий реализации своих интеллектуальных способностей. Легче осваивать казахский язык, все тянутся к английскому языку, но тут же рядом будет язык на латинице, который сейчас вся молодежь в обязательном порядке учит. Недалеко то время, когда казахский язык станет языком межнационального общения в нашей стране. И у нас будет три языка межнационального общения - казахский, русский, английский», - считает Божко.





В рамках заседания будут выработаны предложения Ассамблеи народа Казахстана для рабочей группы при Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания по подготовке алфавита.





Азамат Сыздыкбаев