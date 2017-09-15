Божко: Рассуждения о том, что мы утратим знания кириллицы, абсолютно не обоснованы
15 сентября 2017, 12:47
"Как может исчезнуть кириллица, если у нас обязательное изучение трех языков?", - сказал заместитель председателя Мажилиса Парламента РК.
Свою точку зрения по поводу перехода казахского алфавита на латиницу высказал Владимир Божко, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вся наша молодежь учит три языка. Рассуждения о том, что мы оторвемся от мощного пласта российской культуры, знаний и экономики, якобы утратив знания кириллицы, абсолютно не обоснованы. Разумный бизнес будет изучать и английский, и русский, и китайский. Как может исчезнуть кириллица, если у нас обязательное изучение трех языков? Есть выражение: когда ты идешь на рыбалку, ты не должен думать, что тебе нравится клубника со сливками. Ты должен думать, что нравится рыбе, которую ты ловишь», - образно выразился Божко.
Он также дал совет молодежи, подчеркнув, что нужно делать упор на изучение не английского языка, а казахского.
«Сейчас среди молодежи стремление освоить английский язык является одним из главных условий реализации своих интеллектуальных способностей. Легче осваивать казахский язык, все тянутся к английскому языку, но тут же рядом будет язык на латинице, который сейчас вся молодежь в обязательном порядке учит. Недалеко то время, когда казахский язык станет языком межнационального общения в нашей стране. И у нас будет три языка межнационального общения - казахский, русский, английский», - считает Божко.
В рамках заседания будут выработаны предложения Ассамблеи народа Казахстана для рабочей группы при Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания по подготовке алфавита.
Азамат Сыздыкбаев
Фото с сайта sputniknews.kz
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