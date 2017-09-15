Назарбаев планирует обсудить региональные вопросы с главами центральноазиатских государств

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поделился рабочими планами на ближайшее время, в частности, он рассказал о запланированных государственных визитах и готовящихся к обсуждению вопросах в рамках этих визитов, передает корреспондент Zakon.kz.

«С соседями всегда возникают вопросы, потому что они соседи. Я сейчас буду в Узбекистане и Туркменистане, в октябре буду в России, так что вопросы всегда есть», - сказал он на пресс-конференции в Акорде.

По его словам, особенно с Узбекистаном в настоящее время складывается «очень хорошая обстановка».

«Например, все пропускные пункты открыты, они почти обнулили большие акцизы на нашу пшеницу. Была такая парадоксальная ситуация, когда через Казахстан им надо ехать из Ташкента в другую область, или мы должны были из Мактарала через Узбекистан ехать к нам. Оба эти пункта были закрыты, дороги разобраны, и мы обходными путями вместо 50 километров ездили 150», - напомнил глава государства.

Он отметил, что сегодня это приведено в соответствие и «все будет нормально».

«Только в этом году торговля с Узбекистаном выросла на 35%. Очень хороший показатель, есть обмен товарами, поэтому будем обсуждать межгосударственные отношения и региональные вопросы. Три государства - Узбекистан, Таджикистан и Казахстан - должны подписать «точки стыка» на границе. Проблем нет, но надо его подписать для решения. В Туркменистане будут Азиатские игры по единоборству, президент пригласил меня на открытие. Он же приезжал на открытие ЭКСПО-2017, теперь я должен к нему приехать», - заключил Н. Назарбаев.

Ксения Давыдова