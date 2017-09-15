Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Украденные вандалами буквы в алматинском парке 28 панфиловцев восстановят бесплатно

15 сентября 2017, 12:56

Были выломаны из гранита металлические буквы и военная символика.

Изуродованные вандалами постаменты в парке 28 панфиловцев будут восстановлены бесплатно общественной организацией. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали в управлении культуры Алматы.

«На тумбах возле Вечного огня были сорваны некоторые буквы. Эти постаменты посвящены городам-героям. Нашим управлением ведется работа по немедленному устранению этих неполадок. Сейчас одна из общественных организаций Алматы берется восстановить испорченные тумбы безвозмездно», - рассказал руководитель отдела историко-культурного наследия управления Ахат Джулаев.

Напомним, накануне неизвестными были изуродованы постаменты в парке 28 панфиловцев. Они сорвали несколько букв с тумб, посвященных городам-героям. Пока еще не установлена сумма причиненного ущерба. Также не найдены и сами вандалы. Автор: Шолпан Оразбекова

Фото Алуа Байкадамова

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...