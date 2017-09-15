Украденные вандалами буквы в алматинском парке 28 панфиловцев восстановят бесплатно
15 сентября 2017, 12:56
Были выломаны из гранита металлические буквы и военная символика.
Изуродованные вандалами постаменты в парке 28 панфиловцев будут восстановлены бесплатно общественной организацией. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали в управлении культуры Алматы.
«На тумбах возле Вечного огня были сорваны некоторые буквы. Эти постаменты посвящены городам-героям. Нашим управлением ведется работа по немедленному устранению этих неполадок. Сейчас одна из общественных организаций Алматы берется восстановить испорченные тумбы безвозмездно», - рассказал руководитель отдела историко-культурного наследия управления Ахат Джулаев.
Напомним, накануне неизвестными были изуродованы постаменты в парке 28 панфиловцев. Они сорвали несколько букв с тумб, посвященных городам-героям. Пока еще не установлена сумма причиненного ущерба. Также не найдены и сами вандалы. Автор: Шолпан Оразбекова
Фото Алуа Байкадамова
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