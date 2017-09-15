Кто входит в Топ-50 самых влиятельных людей нефтегазовой отрасли Казахстана

В рейтинг вошли как казахстанские, так и иностранные представители отечественной нефтяной промышленности.

В Казахстане составили рейтинг самых влиятельных людей нефтегазовой отрасли страны , передает , передает Zakon.kz





Рейтинг, составленный журналом «KAZSERVICE», основан на опросе специалистов данной сферы с применением медианного метода. В него вошли как казахстанские, так и иностранные представители отечественной нефтяной промышленности. Рейтинг отражает мнение экспертов по состоянию на август 2017 года.





«Это было, своего рода, попытка знатоков нефтяного бизнеса оценить позиции людей, которые создавали и создают новейшую историю нефти и газа Казахстана», - отмечают в журнале.





Во главе рейтинга оказался министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.













Возглавляя центральный исполнительный орган РК по управлению нефтегазовой промышленностью, Канат Бозумбаев координирует реализацию энергетических проектов страны, в том числе переговоры с крупнейшими акционерами нефтегазовых проектов. С момента его назначения министром энергетики РК было подписано соглашение об инвестировании 37 млрд. долларов США в расширение месторождения Тенгиз, а также запущено крупнейшее месторождение Кашаган.





Далее в тройку лидеров рейтинга вошли значимые фигуранты нефтяного бизнеса – Тимур Кулибаев, Сауат Мынбаев и Махамбет Досмухамбетов.













На первом месте Тимур Кулибаев - один из самых богатых и влиятельных бизнесменов Казахстана. Он является председателем президиума НПП РК «Атамекен», возглавляет Казахстанскую ассоциацию организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY, член совета директоров российского «Газпрома», председательствует в казахстанском национальном Комитете мирового нефтяного совета (World Petroleum Council).













Обладатель второго места в рейтинге - Сауат Мынбаев. Возглавляемая им национальная компания «КазМунайГаз» выступает в роли казахстанского оператора по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. Она добывает 25% от общего объема добычи нефти и газоконденсата в Казахстане и 16% – природного и попутного газа, обеспечивает 65% транспортировки нефти магистральными нефтепроводами. С 2007 по 2013 годы Мынбаев был главой министерства энергетики и министерства нефти и газа страны.













Первый вице-министр энергетики Республики Казахстан Махамбет Досмухамбетов, который расположился на третьей строчке рейтинга , курирует вопросы заключения контрактов на недропользование, а также мониторинга и развития казахстанского содержания в энергетическом секторе. Потомственный нефтяник является первооткрывателем месторождения «Макат Восточный».













Четвертое место досталось Канатбеку Сафинову. С 2009 года он находится на должности ответственного секретаря Министерства энергетики Республики Казахстан (переназначался в связи с реорганизацией министерства). Сафинов считается одним из главных разработчиков действующего Закона РК С 2009 года он находится на должности ответственного секретаря Министерства энергетики Республики Казахстан (переназначался в связи с реорганизацией министерства). Сафинов считается одним из главных разработчиков действующего Закона РК «О недрах и недропользовании» от 2010 года, где были заложены меры развития казахстанского содержания и ответственность (штрафные санкции) за неисполнение контрактных обязательств недропользователей.













На пятой строчке Узакбай Карабалин - один из основателей отечественной нефтегазовой индустрии независимого Казахстана. На пути своей профессиональной карьеры Узакбай Сулейменович занимался наукой, затем был на руководящих должностях в крупных нефтегазовых компаниях. Возглавлял Министерство нефти и газа Республики Казахстан, позже стал первым вице-министром энергетики. В настоящее время является членом совета директоров АО «НК «КазМунайГаз», заместителем председателя Ассоциации KAZENERGY.













Шестое место занял Асет Магауов. Он имеет более чем двадцатилетний опыт в нефтегазовой отрасли страны, проработав заместителем генерального директора «Тенгизшевройл», генеральным директором «Мангистаумунайгаз», вице-министром энергетики и минеральных ресурсов, вице-министром нефти и газа, генеральным директором Ассоциации KAZENERGY. С 2016 года он является вице-министром энергетики Республики Казахстан.













На седьмой строчке - Магзум Мирзагалиев. Вице-министр энергетики РК курирует деятельность полномочного органа «PSA» и вопросы газовой отрасли Казахстана. В разные годы он пребывал на должностях генерального директора «Тенизсервис», управляющего директора по сервисным проектам, заместителя председателя правления по сервисным проектам "КазМунайГаз".













Восьмое место у Болата Акчулакова. Он - генеральный директор Асооциации KAZENERGY, куда входят свыше 80 ведущих игроков отрасли. Президент Азиатско-Тихоокеанской Федерации клубов ЮНЕСКО (с 09.2016). В разные годы занимал должность вице-министра энергетики и минеральных ресурсов РК (2006-2008), вице-министра нефти и газа (2012-2014).





Девятое место в рейтинге у Мурата Журебекова. С января 2017 года он возглавляет ТОО «PSA». Компания выступает в роли полномочного органа Министерства энергетики Республики Казахстан в соглашениях о разделе продукции (СРП) по Северо-Каспийскому, Карачаганакскому проектам, а также по месторождению Дунга.













На десятой строчке Кайрат Шарипбаев. Он является председателем совета директоров АО «КазТрансГаз» (ведущей газоэнергетической и газотранспортной компании Казахстана) и исполнительным вице-президентом по транспортировке и маркетингу газа «КазМунайГаз».





В рейтинг также вошли - Лука Виньятти (исполнительный вице-президент Eni SpA по Центральной Азии и Пакистану), Тим Миллер (возглавляет подразделение «Шеврон Евразия» и отвечает за проекты в странах СНГ, Турции), Тэд Этчисон (в 2015 году был назначен генеральным директором «Тенгизшевройл»), Данияр Абулгазин (занимает должности председателя Комитета нефтегазовой промышленности Президиума НПП РК «Атамекен», советника председателя Ассоциации KAZENERGY), Бруно Жарден (управляющий директор «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В»), Рашид Жаксылыков (председатель президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана), Жакып Марабаев (потомственный нефтяник, долгие годы находился на ключевых должностях в казахстанских нефтегазовых компаниях), Курмангазы Исказиев (генеральный директор АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»), Димаш Досанов (председатель правления АО «КазТрансОйл») и др.



