В ВКО двое молодых людей украли велосипеды и поехали искать работу
15 сентября 2017, 13:11
Так или иначе, одного из них осудили к принудительному труду, сроком 100 часов в год.
В Зыряновске парни украли спортивные велосипеды, так как у них не было денег на проезд, чтобы добраться до Новой Бухтармы и найти там работу, передает YK-news.kz со ссылкой на материалы суда Зыряновского района.
Молодые люди встретились во дворе многоквартирного дома. Они решили поехать в Новую Бухтарму, чтобы найти там работу. Но у парней не было денег на проезд. Тогда они взломали дверь подсобного помещения дома и украли оттуда два спортивных велосипеда, на которых поехали в поселок. В Новой Бухтарме, не найдя подходящих вариантов работы, расстались.
Одного из парней — 24-летнего жителя Зыряновска — нашли сотрудники полиции. Суд приговорил его к двум годам ограничения свободы с принудительным трудом, сроком 100 часов в год. Приговор не вступил в законную силу. О втором парне пока ничего не известно.
Михаил Потапов.
Фото: goodfon.ru.
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