Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В ВКО двое молодых людей украли велосипеды и поехали искать работу

15 сентября 2017, 13:11

Так или иначе, одного из них осудили к принудительному труду, сроком 100 часов в год.

В Зыряновске парни украли спортивные велосипеды, так как у них не было денег на проезд, чтобы добраться до Новой Бухтармы и найти там работу, передает YK-news.kz со ссылкой на материалы суда Зыряновского района.

Молодые люди встретились во дворе многоквартирного дома. Они решили поехать в Новую Бухтарму, чтобы найти там работу. Но у парней не было денег на проезд. Тогда они взломали дверь подсобного помещения дома и украли оттуда два спортивных велосипеда, на которых поехали в поселок. В Новой Бухтарме, не найдя подходящих вариантов работы, расстались.

Одного из парней — 24-летнего жителя Зыряновска — нашли сотрудники полиции. Суд приговорил его к двум годам ограничения свободы с принудительным трудом, сроком 100 часов в год. Приговор не вступил в законную силу. О втором парне пока ничего не известно.

Михаил Потапов.

Фото: goodfon.ru.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...