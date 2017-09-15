В ВКО двое молодых людей украли велосипеды и поехали искать работу

Так или иначе, одного из них осудили к принудительному труду, сроком 100 часов в год.

В Зыряновске парни украли спортивные велосипеды, так как у них не было денег на проезд, чтобы добраться до Новой Бухтармы и найти там работу, передает передает YK-news.kz со ссылкой на материалы суда Зыряновского района.





Молодые люди встретились во дворе многоквартирного дома. Они решили поехать в Новую Бухтарму, чтобы найти там работу. Но у парней не было денег на проезд. Тогда они взломали дверь подсобного помещения дома и украли оттуда два спортивных велосипеда, на которых поехали в поселок. В Новой Бухтарме, не найдя подходящих вариантов работы, расстались.





Одного из парней — 24-летнего жителя Зыряновска — нашли сотрудники полиции. Суд приговорил его к двум годам ограничения свободы с принудительным трудом, сроком 100 часов в год. Приговор не вступил в законную силу. О втором парне пока ничего не известно.





Михаил Потапов.



