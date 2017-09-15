Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Как проходит обряд экзорцизма в Эфиопии

15 сентября 2017, 13:23

Фотографу приходилось вставать в 4 утра и идти в церковь в надежде, что там окажется нужный «клиент».

Пражский фотограф Дэвид Тесински (David Tesinsky) отправился в Эфиопию, чтобы снять обряд экзорцизма. Чтобы это сделать ему несколько дней приходилось вставать в 4 утра и идти в церковь в надежде, что там окажется нужный «клиент», который еще и разрешит себя сфотографировать, сообщает Bigpicture.ru.







«Я заработал немного денег, купил дешевый авиабилет, обзавелся некоторыми контактами и приехал в Аддис-Абебу. Сначала люди были не очень дружелюбны: меня чуть ли не ограбили в месте, где я должен был остаться на ночь, а между двумя другими парнями была кровопролитная драка», — рассказал Дэвид.







Спустя несколько недель своего пребывания в Эфиопии, он нашел городок неподалеку от Аддис-Абебы, где проводился массовый обряд экзорцизма.







На обряд пришли порядка 150 человек, которые ждали своей очереди, чтобы попасть к священнику Мемехиру.









MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...