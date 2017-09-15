Как проходит обряд экзорцизма в Эфиопии
15 сентября 2017, 13:23
Фотографу приходилось вставать в 4 утра и идти в церковь в надежде, что там окажется нужный «клиент».
Пражский фотограф Дэвид Тесински (David Tesinsky) отправился в Эфиопию, чтобы снять обряд экзорцизма. Чтобы это сделать ему несколько дней приходилось вставать в 4 утра и идти в церковь в надежде, что там окажется нужный «клиент», который еще и разрешит себя сфотографировать, сообщает Bigpicture.ru.
«Я заработал немного денег, купил дешевый авиабилет, обзавелся некоторыми контактами и приехал в Аддис-Абебу. Сначала люди были не очень дружелюбны: меня чуть ли не ограбили в месте, где я должен был остаться на ночь, а между двумя другими парнями была кровопролитная драка», — рассказал Дэвид.
Спустя несколько недель своего пребывания в Эфиопии, он нашел городок неподалеку от Аддис-Абебы, где проводился массовый обряд экзорцизма.
На обряд пришли порядка 150 человек, которые ждали своей очереди, чтобы попасть к священнику Мемехиру.
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