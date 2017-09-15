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В парижском метро мужчина с ножом напал на военного

15 сентября 2017, 13:30

Нападавший был сразу задержан.

Мужчина с ножом напал в Париже на военного, осуществляющего патрулирование в рамках операции Sentinelle ("Часовой"), сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в пятницу утром на станции метро "Шатле", одного из крупнейших пересадочных узлов парижской подземки. В результате инцидента никто не пострадал. Нападавший был сразу задержан.

По данным источника, на который ссылается телеканал BFMTV, мужчина во время нападения несколько раз упоминал террористическую группировку "Исламское государство"*.

Информацию об этом инциденте уже подтвердила министр обороны Франции Флоранс Парли в эфире телеканала Europe 1.

"Мы не знаем о намерениях этого человека, но можно точно сказать, что эта атака подтверждает то, что мы намерены сделать, а именно - усилить эффективность этой операции", - сказала она.

14 сентября по итогам совета министров глава МВД Франции Жерар Колон сообщил о том, что власти Франции решили отказаться от идеи сокращения числа военных Sentinelle и намерены усилить эффективность этой операции для борьбы с террористической угрозой.

Это не первый подобный инцидент. Так, в середине августа в северо-западном пригороде Парижа Леваллуа-Перре автомобиль марки BMW наехал на группу военных, задействованных в Sentinelle. Шесть солдат тогда получили серьезные ранения.

* Запрещенная в Казахстане террористическая организация

Фото: © EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

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