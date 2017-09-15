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Мажилисмены рассмотрят поправки об автосообщении с Узбекистаном

15 сентября 2017, 13:31

В проект повестки включено рассмотрение депутатами ратификационных законопроектов.

Под председательством спикера Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором определены вопросы предстоящего пленарного заседания Палаты, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса.

В проект повестки включено рассмотрение депутатами ратификационных законопроектов.

Это поправки в Соглашение Казахстана с Узбекистаном о международном автомобильном сообщении.

Нововведения направлены на создание правовой основы для осуществления пассажирских перевозок между двумя странами, а также активное развитие торгово-экономического сотрудничества и углубление деловых связей между Казахстаном и Узбекистаном.

В этом ряду и казахстанско-норвежское Соглашение о международных автомобильных перевозках.

Проект повестки содержит также законопроекты, по которым Палате предстоит назначить профильным комитетам сроки подготовки заключений. Это ратификационные акты: поправки в Соглашение о взаимном обеспечении сохранности секретной информации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Здесь же и Соглашение Казахстана с Исламской Организацией по продовольственной безопасности о штаб-квартире.

Кроме того, на заседании Бюро рассмотрен вопрос о проведении 21-22 сентября 2017 года в Северо-Казахстанской области выездного заседания Комитета Палаты по аграрным вопросам.

Фото пресс-служба мажилиса

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