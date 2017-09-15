Мажилисмены рассмотрят поправки об автосообщении с Узбекистаном

Под председательством спикера Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором определены вопросы предстоящего пленарного заседания Палаты, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса.





В проект повестки включено рассмотрение депутатами ратификационных законопроектов.





Это поправки в Соглашение Казахстана с Узбекистаном о международном автомобильном сообщении.





Нововведения направлены на создание правовой основы для осуществления пассажирских перевозок между двумя странами, а также активное развитие торгово-экономического сотрудничества и углубление деловых связей между Казахстаном и Узбекистаном.





В этом ряду и казахстанско-норвежское Соглашение о международных автомобильных перевозках.





Проект повестки содержит также законопроекты, по которым Палате предстоит назначить профильным комитетам сроки подготовки заключений. Это ратификационные акты: поправки в Соглашение о взаимном обеспечении сохранности секретной информации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Здесь же и Соглашение Казахстана с Исламской Организацией по продовольственной безопасности о штаб-квартире.





Кроме того, на заседании Бюро рассмотрен вопрос о проведении 21-22 сентября 2017 года в Северо-Казахстанской области выездного заседания Комитета Палаты по аграрным вопросам.



