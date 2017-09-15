Мырзатай Жолдасбеков назвал переход на латиницу судьбоносным

Переход на латиницу очень важен, как для будущего государства, так и для будущего поколения.

Известный политический и общественный деятель Мырзатай Жолдасбеков высказал свое мнение по поводу перевода казахского алфавита на латиницу , передает , передает МИА «Казинформ»





«Это вопрос судьбы. Я считаю, что вынесение этого вопроса на обсуждение совета АНК - это очень правильное решение, поскольку здесь отражен весь Казахстан. Ассамблея в нашей стране имеет очень большой авторитет, к мнению ее экспертов прислушиваются все. Даже некоторые решения ООН не всегда выполняются, а в АНК выполняются всегда», - сказал он.





По его мнению, переход на латиницу очень важен, как для будущего государства, так и для будущего поколения. Жолдасбеков вспомнил, как некоторые решения главы государства в последующем оказали важнейшее влияние на развитие страны.





«Президент этот вопрос поднимает не зря. Я вспоминаю, как на заре нашей независимости, глава государства поручил мне провести первый Курултай казахов. Провели всем миром, все помогали - это было в сентябре 1992 года. После этого президент сказал мне, что в Казахстане живут не только казахи, а представители многих этносов и предложил провести форум народов Казахстана. И нам удалось показать настоящее гостеприимство казахов в сложностях тех времен. Я видел, как президент прослезился. На базе этого форума и родилась Ассамблея народа Казахстана», - сказал Жолдасбеков.





«Я заметил, что когда президент проявляет какую-нибудь инициативу, все начинают шуметь, вне зависимости, знают об этом что-то или нет. Я думаю, что здесь должны говорить специалисты, потому что это не шутка и не игра», - добавил он.





В рамках заседания будут выработаны предложения Ассамблеи народа Казахстана для рабочей группы при Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания по подготовке алфавита.



