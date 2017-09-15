Крокодил на Шри-Ланке растерзал британского журналиста

Британский журналист Пол МакКлин (Paul McClean), работавший в издании The Financial Times, стал добычей крокодила на Шри-Ланке , сообщает New York Post.





25-летний выпускник Оксфордского университета находился в отпуске вместе с друзьями. Мужчина отошел к ближайшей лагуне помыть руки. По предварительным данным, животное схватило его, когда он опустил их в воду.





По словам очевидцев, они видели как рептилия утащила под воду «размахивающего руками и ногами мужчину».





Журналист пропал в лагуне Элефант-Рок, неподалеку от пляжа, популярного у серфингистов.





«Это первое известное мне нападение крокодила на Шри-Ланке. Сюда ходят как туристы, так и местные жители. Пляж считается прекрасным уединенным и безопасным местом», — рассказал один из очевидцев.





Спасатели ведут поиски тела британца.



