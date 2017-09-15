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Крокодил на Шри-Ланке растерзал британского журналиста

15 сентября 2017, 13:44

Спасатели ведут поиски тела британца.

Британский журналист Пол МакКлин (Paul McClean), работавший в издании The Financial Times, стал добычей крокодила на Шри-Ланке, сообщает New York Post.

25-летний выпускник Оксфордского университета находился в отпуске вместе с друзьями. Мужчина отошел к ближайшей лагуне помыть руки. По предварительным данным, животное схватило его, когда он опустил их в воду.

По словам очевидцев, они видели как рептилия утащила под воду «размахивающего руками и ногами мужчину».

Журналист пропал в лагуне Элефант-Рок, неподалеку от пляжа, популярного у серфингистов.

«Это первое известное мне нападение крокодила на Шри-Ланке. Сюда ходят как туристы, так и местные жители. Пляж считается прекрасным уединенным и безопасным местом», — рассказал один из очевидцев.

Спасатели ведут поиски тела британца.

Источник: Lenta.ru
Фото: Klaus Blume / Globallookpress.com

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