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Площадь "Астана" перекроют в Алматы 16 сентября

15 сентября 2017, 13:51

На площади пройдет фестиваль музыки.

16 сентября с 16:00 часов до 23:00 часов на площади «Астана» запланировано проведение казахстанского фестиваля музыки «Gakku Дауысы». В этой связи ДВД Алматы информирует о временных корректировках в дорожном движении, передает Zakon.kz.

Так, 16 сентября с 6:00 часов до 00:00 часов будет перекрыто движение по проспекту Толе би в обоих направлениях, от улицы Фурманова до улицы Абылай хана (в случае массового скопления людей зона перекрытия улиц будет продлена до улицы Желтоксан). А также по улице Абылай хана в обоих направлениях от Богенбай батыра до Казыбек би.

"С учетом изложенного, во избежание создания заторовых и аварийных ситуаций, Департамент внутренних дел города Алматы убедительно просит водителей транспортных средств заранее корректировать свой маршрут и неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения", - обратились в полиции.

фото: silkadv.com

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