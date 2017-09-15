В России задержан грузовик из Кыргызстана с одеждой известных брендов
15 сентября 2017, 13:54
Всю партию контрафакта изъяли.
В Самарской области РФ задержан грузовик из Кыргызстана с поддельной одеждой известных брендов, сообщает 24.kg.
В нее входили детские товары, в том числе джинсы с логотипами AJ Armani Junior и Philipp Plein, спортивная одежда известных брендов Adidas, Zara, Hello Kitti, а также различная продукция под товарными знаками Mikki Mouse, Pluto и Tom and Jerry, которые принадлежат компании «Уолт Дисней».
«Весь выявленный детский товар не сертифицирован и, соответственно, может представлять опасность для здоровья», — отметил начальник отдела таможенного контроля Самарской таможни Рустам Тунтаев.
Фото: Комсомольская правда
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