Председателем правления Bank RBK назначена Марпу Жакубаева

АО «Bank RBK» (далее - Банк) сообщает, что в правлении Банка произошел ряд кадровых изменений. Ротация в руководящем составе Банка произведена по инициативе казахстанского предпринимателя Владимира Кима, в начале августа получившего согласие Национального Банка на приобретение статуса крупного участника АО «Bank RBK».

Решением Совета директоров от 11 сентября 2017 г. председателем правления Банка назначена Марпу Жакубаева. До указанного назначения госпожа Жакубаева занимала должность первого заместителя председателя правления Банка. Назначение госпожи Жакубаевой на пост первого руководителя позволяет соблюсти преемственность и продолжить проведение единой внутренней и внешней политики Банка во всех аспектах взаимодействия с клиентами и партнерами.

Ранее занимавший должность председателя правления Банка Игорь Мажинов сосредоточится на работе в Совете директоров, где будет заниматься стратегическими вопросами, связанными с усилением конкурентоспособности Банка в условиях наблюдающегося тренда на консолидацию и укрупнение игроков в отечественном банковском секторе. Кроме того, Игорь Мажинов будет курировать взаимодействие Банка со стратегическим партнером - Kazakhmys Holding. С учетом важности и ответственности данной работы господин Мажинов посчитал целесообразным сложить с себя полномочия по руководству оперативной деятельностью Банка.

Помимо смены председателя, в правлении Банка произошло еще два важных назначения. Заместителями председателя правления Банка назначены Нурхан Нурланов и Данияр Смагулов, ранее занимавший должность директора по безопасности в Kazakhmys Holding. Обновление управленческой команды при сохранении преемственности в руководстве Банком призвано создать условия, необходимые для решения еще более амбициозных задач, поставленных перед Банком акционерами на фоне меняющейся экономической конъюнктуры.

«Марпу Жакубаевой принадлежит огромная заслуга в становлении и развитии Bank RBK. Акционеры банка высоко ценят ее профессиональные и управленческие качества, богатый опыт и то уважение, которым она заслуженно пользуется в коллективе. Имея в команде такого лидера с безупречной репутацией, у Совета директоров не возникло никаких колебаний при выборе кандидата на замещение освободившейся вакансии. Убежден, что под началом госпожи Жакубаевой банку по силам решать задачи любой сложности», - прокомментировал новое назначение член Совета директоров АО «Bank RBK» Игорь Мажинов.