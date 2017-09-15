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В метро Лондона произошёл взрыв

15 сентября 2017, 14:04

На место происшествия выехали аварийные службы.

В лондонском метрополитене на станции «Парсонс-Грин» на юго-западе города произошел взрыв, сообщает РБК.

В результате происшествия, как пишет местная газета Metro, несколько человек получили ожоги лица.

«Мы в курсе инцидента на станции «Парсонс-Грин». Сотрудники находятся на месте», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

По данным BBC, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего в метро инцидента.

Фото: @mehmetdikbayir / Twitter



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