Аида Балаева: Мы должны оценить и показать миру достижения казахстанской культуры

Это огромный пласт достижений, которые заслуживают того, чтобы быть представленными миру - Балаева.

Повысить конкурентоспособность казахстанской культуры, открыть перед ней новые горизонты. Такая цель стоит перед проектом «Современная казахстанская культура в глобальном мире», передает передает Казинформ





С докладом о важности изучения культурного наследия и современных трендов на международной-научно практической конференции в Астане выступила заведующая отделом внутренней политики Администрации президента РК, руководитель рабочей группы по проекту «Современная казахстанская культура в глобальном мире» Аида Балаева.





«Главная задача нашего проекта как раз заключается в том, чтобы самим увидеть, оценить и показать миру вершинные достижения казахстанской культуры. Они станут фундаментом для ее прорыва на международном уровне. Сейчас мы выходим на финальную стадию отбора лучших произведений и исполнителей», - сказала Аида Балаева.





По ее словам, был систематизирован золотой фонд современной отечественной культуры.





«Это огромный пласт достижений, которые заслуживают того, чтобы быть представленными миру. Проект станет своего рода огранкой, которая даст возможность нашей культуре засверкать по-новому. Не менее важно, что и мы сами сможем оценить масштаб того, что проделано за прошедшую четверть века», - отметила она.





Только за последнее десятилетие количество музеев, клубов, кинотеатров выросло более чем на 50%, театров - на 30%, библиотек - на 20%. Открыты новые культурные объекты международного уровня, создаются все условия для раскрытия творческого потенциала.





«В то же время роль проекта не сводится к презентационной. Наша задача состоит в том, чтобы открывая миру нашу культуру, повысить ее конкурентоспособность, открыть перед ней новые горизонты. Отечественные деятели культуры должны получить системную возможность познавать мировые тренды и интегрироваться в них. В контексте модернизации сознания проект преследует две цели. С одной стороны, менять сознание широкой общественности. Демонстрация казахстанской культуры на мировой арене призвана изменить ее восприятие и отношение к ней в собственной стране. С другой стороны, менять сознание нашей творческой интеллигенции, воспитывая у нее стремление быть лучшими, достигать и превосходить мировые стандарты», - сказала она.





Аида Балаева также отметила, что переход на латинскую графику - это дополнительный канал и метод продвижения бренда казахстанской культуры в мировом масштабе.





«В глобальном мире важным аспектом является сохранение национального кода. Внедрение латиницы является самым прямым механизмом не только сохранения, но и развития традиций и обычаев», - добавила она.



