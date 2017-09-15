Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Маск раскрыл дату премьеры тягача Tesla

15 сентября 2017, 14:24

По слухам, Tesla Semi сможет проехать на одном заряде только 200-300 миль (322-483 км) со стандартной полезной нагрузкой, поэтому в его кабине не будет спального места.

Tesla изначально собиралась представить свой электрический грузовик в сентябре, но в итоге немного перенесла премьеру. Глава компании Илон Маск написал в «Твиттере», что презентация и тестовый заезд Semi должны состояться 26 октября в Хоторне. «Стоит увидеть этого зверя лично. Он нереальный», – добавил Маск.

До сих пор мы видели лишь одно тизерное изображение Tesla Semi, и сведений о машине пока немного. Известно, что она позаимствовала электромоторы и ряд других компонентов у Model 3. Серийное производство должно начаться через полтора-два года. Илон Маск неоднократно говорил, что Semi по многим параметрам превзойдет свои дизельные аналоги, а в Morgan Stanley уже предварительно подсчитали, что электрический тягач будет на 70% дешевле в эксплуатации.


Текст: Александр Орехов
Фото: Tesla

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...