Маск раскрыл дату премьеры тягача Tesla
15 сентября 2017, 14:24
По слухам, Tesla Semi сможет проехать на одном заряде только 200-300 миль (322-483 км) со стандартной полезной нагрузкой, поэтому в его кабине не будет спального места.
Tesla изначально собиралась представить свой электрический грузовик в сентябре, но в итоге немного перенесла премьеру. Глава компании Илон Маск написал в «Твиттере», что презентация и тестовый заезд Semi должны состояться 26 октября в Хоторне. «Стоит увидеть этого зверя лично. Он нереальный», – добавил Маск.
Tesla Semi truck unveil & test ride tentatively scheduled for Oct 26th in Hawthorne. Worth seeing this beast in person. It's unreal.— Elon Musk (@elonmusk) 13 сентября 2017 г.
До сих пор мы видели лишь одно тизерное изображение Tesla Semi, и сведений о машине пока немного. Известно, что она позаимствовала электромоторы и ряд других компонентов у Model 3. Серийное производство должно начаться через полтора-два года. Илон Маск неоднократно говорил, что Semi по многим параметрам превзойдет свои дизельные аналоги, а в Morgan Stanley уже предварительно подсчитали, что электрический тягач будет на 70% дешевле в эксплуатации.
Текст: Александр Орехов
Фото: Tesla
Via cartimes
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4878215-74bbb1f7a8d786d056ef5c59e5099028
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...