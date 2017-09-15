Маск раскрыл дату премьеры тягача Tesla

До сих пор мы видели лишь одно тизерное изображение Tesla Semi, и сведений о машине пока немного. Известно, что она позаимствовала электромоторы и ряд других компонентов у Model 3. Серийное производство должно начаться через полтора-два года. Илон Маск неоднократно говорил, что Semi по многим параметрам превзойдет свои дизельные аналоги, а в Morgan Stanley уже предварительно подсчитали, что электрический тягач будет на 70% дешевле в эксплуатации.



