Молодежь Алматы выразила поддержку переходу казахского алфавита на латиницу

По словам молодых людей, это важный и своевременный шаг, который позволит казахстанской молодежи быстрее интегрироваться и открыть доступ к современным достижениям мировой науки и образования.

Аким Алматы Бауыржан Байбек посетил открывшийся в Алатауском районе в рамках программы «Рухани Жангыру» новый центр по работе с молодежью «Almaty Zhastary», сообщает сообщает Zakon.kz





Глава города также встретился с участниками проекта «Дүйсенбілік футбол-2017» - турнира по мини-футболу между командами торговых рынков мегаполиса, где сосредоточена значительная часть приезжей молодежи.





Новый центр для самореализации и всестороннего развития молодежи, ее активного вовлечения в городскую среду расположился на территории Атлетической деревни. В ходе посещения аким Алматы ознакомился с работой коворкинг центра, творческой мастерской, а также Центра обслуживания молодежи по оказанию консультативной помощи в трудоустройстве, профориентации, а также активизации предпринимательства среди молодежи.





«Все услуги консультантов, мастер-классов, семинар-тренингов, всех клубов предоставляются бесплатно. Даже курсы английского языка и компьютерной грамотности проходят бесплатно. Любой молодой человек города Алматы, не только Алатауского района, может воспользоваться услугами нашего центра», - отметила руководитель Альянса студентов города Сандугаш Сандыбаева.





В ходе встречи участниками молодежного центра был поднят ряд актуальных вопросов, стоящих сегодня на повестке дня, в том числе переход казахского алфавита на латиницу.





По словам молодых людей, это важный и своевременный шаг, который позволит казахстанской молодежи быстрее интегрироваться и открыть доступ к современным достижениям мировой науки и образования.





После посещения нового молодежного центра аким Алматы Бауыржан Байбек принял участие в чествовании победителей первого городского турнира по мини-футболу между командами торговых рынков, организованного с целью вовлечения приезжей молодёжи к городским культурно-массовым мероприятиям и пропаганде здорового образа жизни. В проекте «Дүйсенбілік футбол-2017» приняли участие 44 команды, представляющие 40 крупных торговых рынков мегаполиса.