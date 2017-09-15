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Опубликовано фото из вагона метро в Лондоне, где, предположительно, произошёл взрыв

15 сентября 2017, 14:35

В результате ЧП несколько человек получили ожоги лица.

В сети опубликовано фото из вагона метро в Лондоне, где, предположительно, произошёл взрыв, сообщает RT.

На ней видно пластиковое белое ведро, находящееся в пакете, внутри ведра находится кусок горящей ткани. Рядом брошена женская сумка и рюкзак.

Напомним, в лондонском метрополитене на станции «Парсонс-Грин» на юго-западе города произошел взрыв. В результате ЧП несколько человек получили ожоги лица. в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего в метро инцидента.

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