ОСМС позволяет пациентам лечиться бесплатно в частных клиниках

Обязательное социальное медицинское страхование позволяет пациентам выбирать амбулаторию не только из списка государственных поликлиник, но и частных. Причем район прописки не имеет никакого значения. Человек может проходить лечение и осмотры там, где ему больше нравится без ущерба качеству и лишних расходов. Таким образом, Минздрав решает проблему загруженности врачей в государственных учреждениях, очередей, доступности медицинских услуг и создает здоровую конкуренцию между организациями, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы часто задаются вопросами, а какие частные медицинские учреждения будут работать с 2018 года по ОСМС? Как прикрепиться? Постараемся, еще раз ответить на эти вопросы.

Для начала обратим внимание читателей, на тот факт, что, прикрепляясь не по району, пациент не будет иметь возможность вызова врача на дом (поездка врача в другой конец города займет много времени со всеми отсюда вытекающими - от авт.). Так что, меняя поликлинику, имейте это ввиду.

Итак, частные клиники, где пациенты смогут получить услуги по ОСМС:

Список на данный момент уточняется и расширяется, по мере заключения договоров с поставщиками. Названия и адреса частных амбулатории, имеющих право прикреплять граждан, уже размещен на сайте Фонда медицинского страхования (www.fms.kz) в разделе «Выбрать клинику».

В Астане, например, гарантированный объем бесплатной медицинской помощи оказывают 23 организации, они же впоследствии будут работать по системе ОСМС.

Жители южной столицы могут обращаться в 37 учреждений, среди которых есть как стационары, так и амбулатории (список клиник во всех регионах Казахстана, Алматы и Астане, скорей всего, будет увеличиваться - от авт.).

Прикрепиться можно двумя способами: при личном обращении в поликлинику или через сайт электронного правительства e-gov.kz.

В поликлинике вы должны написать заявление на имя главного врача в произвольной форме о прикреплении и предоставить копию удостоверения личности (паспорт, свидетельство о рождении) и предъявить его на регистрации. Прикрепление должно занять не более 30 минут. Кстати, открепление от предыдущей поликлиники произойдет автоматически.

Если же вы из тех, кто умеет пользоваться сайтом e-gov и имеет электронную цифровую подпись (ЭЦП), запрос можно подать в электронном виде. В этом случае вам останется, только убедится, правильно ли вас прикрепили.

Важно понимать, что прикрепиться вы можете только к одному медучреждению и не чаще одного раза в год.

Татьяна Ковалева