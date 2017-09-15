В Казахстане предложили создать институт казахского языка

Такое предложение в ходе расширенного заседания научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана внесла Белла Газдиева, передает Today.kz.

«Да, у нас есть Институт языкознания Байтурсынова, но, думаю, что появление отдельного профильного Института казахского языка сняло бы многие вопросы с повестки дня развития казахского языка как государственного.», - отметила эксперт.

«Я думаю, что задача по оцифровке и перекодировке на латиницу не является чем-то неисполнимым», - поделилась Газдиева.

При этом, по информации спикера, современная молодежь уже готова к нововведению и давно использует латинскую графику в социальных сетях.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» поручил до конца 2017 года с помощью ученых и широкой общественности принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике.

С 2018 года, по мнению президента, нужно начать подготовку кадров для преподавания нового алфавита и подготовку учебников для средней школы. К 2025 году переход на латинский алфавит в Казахстане должен быть осуществлен повсеместно.

Вместе с тем глава государства отметил, что решение этого вопроса возможно раньше запланированного срока.

«Я в своем послании поставил срок для решения этого вопроса до 2025 года. Но, думаю, не надо затягивать с этим вопросом. Наши ученые должны изучить и определить нужные нам образцы, изучив турецкий алфавит и алфавиты таких стран, как Азербайджан, Узбекистан, которые ранее перешли на латиницу, учтя их недостатки, необходимо составить свой алфавит», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Власти Казахстана планируют направить 600 миллионов тенге в рамках перехода казахского языка на латиницу.

После перехода на латиницу казахстанцы будут менять документы постепенно. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ерболат Досаев.

Эксперты и лингвисты считают. что переход казахского алфавита на латиницу пройдет спокойно и эффективно.