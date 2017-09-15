Вопросы по работе КПУ рассмотрены на практике

Сотрудники Комитета государственных доходов с участием НПП «Атамекен», Ассоциации «Kazenergy», «КТА», КазМунайГаз провели в Астане на нефтебазе «Falcon» и АЗС «Аурика» совещание по изучению на практике работы контрольных приборов учета, установленных на нефтебазах и АЗС, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Ранее в ходе аналогичных встреч поднимался вопрос о наличии погрешностей выдаваемых приборами учета.

Согласно Закону РК «О госрегулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» к применению допускаются только КПУ, соответствующие ГОСТу и не превышающие допускаемую погрешность.

Практика внедрения КПУ на нефтеперерабатывающем заводе НПЗ, а также миниНПЗ, показала, что внедренные КПУ работают и данные по обороту нефтепродуктов передаются в уполномоченный орган.

Представители КМГ сообщили, что для «нормализации» показателей плотности, температуры, массы нефтепродуктов в резервуаре после слива на АЗС необходимо около суток. В ходе совещания представители АЗС Аурика проинформировали, что для этого достаточно 30-60 минут.

Также поднимался вопрос, будет ли показывать КПУ достоверные данные, если нефтепродукт с одной плотностью (ПНХЗ) заливать в резервуар с нефтепродуктом другой плотности (АНПЗ). В этом случае произойдет смешение нефтепродукта, но масса останется неизменной, что и требуются от приборов учета.

Вопрос с тарифом (абонентская плата) в настоящее время решается оператором данных АО «НИТ», его размер обсуждается с субъектами рынка нефтепродуктов.

Последний размер абонентской платы, озвученный АО «НИТ», составил 3,5 тыс. тенге в месяц с одного прибора учета.