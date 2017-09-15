АНК призвала казахстанцев активно участвовать в создании нового алфавита

Ассамблея народа Казахстана на расширенном заседании научно-экспертного совета выступила с обращением к казахстанцам по поводу перехода казахского языка на латиницу, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение АНК.

В АНК уверены, что введение единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике касается каждого гражданина Казахстана, и открывает новый этап развития страны в XXI веке, ее экономической, социальной модернизации и духовного обновления. В рамках всенародного обсуждения члены Ассамблеи народа Казахстана, Научно-экспертного совета АНК, представители Домов дружбы, этнокультурных объединений страны, научно-экспертных групп и кафедр АНК, советов общественного согласия, советов матерей, средств массовой информации, молодежных организаций провели Единый республиканский день в поддержку обсуждения и принятия нового алфавита. Ассамблея народа Казахстана выразила полную решимость приложить все силы для реализации исторического шага - перехода на латиницу государственного языка.

«Все мы четко понимаем - наш суверенный выбор обусловлен исключительно нашими общенациональными интересами - интересами мира и согласия, конкурентоспособности, прагматизма и открытости сознания. Это веление времени, продиктованное глубоко объективной необходимостью. Мы твердо убеждены, что переход казахского языка на латиницу еще больше поднимет роль государственного языка как фактора общенациональной консолидации, укрепит наше общественное согласие и общенациональное единство, обеспечит сохранение национального кода», - говорится в сообщении.

Введение латинской графики, уверены в АНК, стимулирует развитие полиязычия в стране, даст долговременный эффект для интеграции Казахстана в мировую экономику и коммуникации, науку и культуру, для вступления в Организацию экономического развития и сотрудничества, для Третьей модернизации страны на принципах цифровизации всех сфер жизни общества. Это сделает доступнее и привлекательнее Казахстан для инвесторов, зарубежных туристов и всех, кто интересуется страной, откроет новые перспективы для продвижения современной казахстанской культуры в глобальном мире. Для наших соотечественников за рубежом появятся новые возможности для развития родного языка и письменности, сближения со своей исторической родиной.

«Введение латиницы - это прагматичный шаг, направленный на повышение конкурентоспособности страны и на вхождение Казахстана в «тридцатку» наиболее развитых стран мира, который полностью вписывается в логику модернизационных реформ, и является их неотъемлемой частью. Мы призываем всех граждан нашей страны поддержать работу по обсуждению и принятию нового алфавита государственного языка, и обеспечить эффективную реализацию этой инициативы главы государства во имя сильного и процветающего Казахстана. Переход на латиницу - наша общая задача», - подытожили в Ассамблеи народа Казахстана.