О дифференциации доходов и расходов населения в Республике Казахстан во II квартале 2017 года

По результатам выброчного обследования домашних хозяйств доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности) во II квартале 2017 года составила 2,7%, что на 0,1 п.п. выше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. Вместе с тем, по-прежнему, сохраняется разрыв между уровнем бедности среди городского и сельского населения. Наибольшее значение уровня бедности во II квартале 2017 года зарегистрировано в Южно-Казахстанской (4,9%) и Жамбылской областях (3,9%), наименьшее - в городах Астана и Алматы (по 0,8%).

Уровень потребительских расходов домашних хозяйств напрямую зависит от их материальной обеспеченности. Расходы домохозяйств в децильном распределении, как и доходы, показывают значительную дифференциацию. Так, во II квартале 2017 года разница в расходах на продовольственные товары между 10% наименее и 10% наиболее обеспеченным населением составила 4,2 раза, на непродовольственные товары - 7,2 раз, а на платные услуги - 8,6 раз.