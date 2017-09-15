Зоркое "око Исекешева": водителей столицы начали штрафовать по данным камер «Сергек»

В Астане с сегодняшнего дня автолюбителей начали штрафовать за нарушение правил дорожного движения по данным камер "Сергек", которые известный казахстанский блогер Танирберген Бердонгаров в шутку назвал "оком Исекешева"

Как сообщалось ранее , первоначально данная система будет фиксировать превышение скорости, проезд по выделенной полосе для общественного транспорта и пересечение стоп-линий.





Также с 15 сентября владельцы иногороднего транспорта и водители автотранспорта с иностранными номерами, совершившие во время своего пребывания в Астане от 2-х и более нарушений ПДД, зафиксированных системой фото- и видеофиксации «Сергек», будут оповещены о совершенных ими действиях с последующим взысканием штрафа. Этими вопросами займутся патрульные бригады УАП и МПС ДВД города, которые определят местонахождение автотранспорта через установленное на планшетах и связанное с системой фото- и видеофиксации мобильное приложение, разработанное с целью передачи информации сотрудникам МПС.



Полиция предоставляет варианты , как можно оплатить штрафы за выявленные нарушения:

- Оплата наличными средствами через банки второго уровня или АО «Казпочта».

- Наличными средствами через терминалы платежных сервисов Kaspi и QIWI кошелек.

- Безналичным платежом с банковской карты через регистрацию на портале egov.kz, а также онлайн-оплата через интернет-сайты банков второго уровня.

- Оплата штрафа через мобильные приложения: услуга оплата штрафов за нарушение ПДД доступна в мобильных приложениях egov.kz, HandyPay, MyPay.

Где именно расположены камеры можно посмотреть здесь





На сегодняшний день в столице действуют 323 регулируемых перекрестка, из которых 60 уже оснащены фото- и видеокамерами в рамках ГЧП проекта «Создание и эксплуатация аппаратно-программного комплекса фото- и видеофиксации «Сергек» в городе Астане». Также радарные комплексы в полном режиме уже работают на 100 линейных участках города.

До конца 2017 года на территории столицы в единую систему будут объединены 13 тысяч камер фото- и видеофиксации, в том числе 3 тысячи видеокамер, уже установленных в торгово-развлекательных центрах, театрах, спортивных аренах, музеях и на других объектах. До конца года заработают 4 тысячи камер в местах массового скопления людей и 6 тысяч камер фото- и видеофиксации «Сергек», устанавливаемых на 400 перекрестках и 300 линейных участках города.



