Кайрат Мами: Реформирование УПК РК находится на особом контроле главы государства

На сегодня определены основные приоритеты модернизации уголовного процесса и ведется работа над законопроектом.

В Алматы в КазНУ им. Аль-Фараби состоялся круглый стол «Эффективность уголовного судопроизводства – приоритетное направление развития современной правоохранительной системы», сообщает Zakon.kz





Сегодня в Алматы руководители Администрации Президента, Конституционного Совета, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, КазНУ имени аль-Фараби, глава Офиса программ ОБСЕ в Астане, Уполномоченный по правам человека в РК, а также представители других государственных и правоохранительных органов обсудили вопросы преобразования уголовного процесса и выработали практические предложения в рамках его реформирования.





Как сказал модератор, один из инициаторов этой встречи Кайрат Мами, за годы независимости казахстанское судопроизводство постепенно отошло от советской модели уголовного процесса. С реализацией нового уголовно-процессуального закона и запланированных во исполнение Плана Нации мер, сделаны реальные шаги по обеспечению действенной защищенности граждан и снижению репрессивности уголовного процесса.





Но, как подчеркнул председатель Верховного суда, несмотря на это, реформирование Уголовно-процессуального кодекса продолжается.





- Это работа находится на особом контроле главы государства, – говорит Кайрат Мами. – На сегодня определены основные приоритеты модернизации уголовного процесса и уже ведется работа над соответствующим законопроектом.





Вектором последующего развития отечественной уголовной юстиции обозначена ориентация на лучшие европейские модели и лучшую зарубежную практику. В ближайшем будущем серьезные изменения ожидаются в институциональном построении органов досудебного следствия и дознания. К примеру, в части усовершенствования института судебного контроля предусматривается законодательное закрепление полномочий суда по санкционированию негласных следственных действий.





- Существенной новацией в контексте соблюдения прав человека отнесено сокращение до 48 часов срока задержания лица без санкции суда, - прокомментировал Кайрат Мами. – Вводится новая сокращенная форма – приказное производство по уголовным проступкам.





Это, как пояснил глава судебной системы, сделано с учетом успешного опыта Эстонии, Германии и других стран. Реформирование уголовно-процессуального законодательства также коснется усовершенствования состязательности уголовного процесса.





По мнению Кайрата Мами, качество разрабатываемого законопроекта и успешность реформ во многом зависят от вовлеченности в эту работу представителей научных кругов, международных и неправительственных организаций, а также зарубежных экспертов.





В обсуждении приняли участие ученые-юристы, международные эксперты, адвокаты, общественные и правозащитные организации, эксперты Германского фонда международного правового сотрудничества председатель участкового суда (шлезвиг-Гольштейн) Р. Мюллер и Б. Новроузиан и другие.





Торгын Нурсеитова











