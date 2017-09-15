Цены и тарифы на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за август 2017 года

Холодная вода обходится казахстанцам на 11% дороже, чем годом ранее, горячая - на 3%, канализация - на 9%, газ - на 4-5%, электроэнергия - на 5-10%. Ожидается дальнейший рост тарифов

По итогам августа тарифы на жилищные услуги, тепло/водоснабжение, электроэнергию, газ и прочие виды топлива с начала года увеличились на 5%, с августа 2016 года - на 6%.

В частности, расходы на содержание жилья подорожали на 8,4% за год, до 26,63 тг за квадратный метр, вывоз мусора - на 4,8% за год, до 161,74 тг с человека в месяц.

В сфере водоснабжения и канализации заметнее всего подорожала холодная вода - на 10,5% к аналогичному месяцу годом ранее, до 71,6 тг за куб. метр. Тарифы на горячую воду выросли на 3,5%, до 221,77 тг за куб. м, на канализацию - на 9%, до 46,83 тг.

На 3,5% за год подорожало центральное отопление, до 3943,93 тг за гигакалорию, на 4,8% - природный газ, транспортируемый по распределительным сетям, до 17,05 тг за куб. м, и на 4,3% - сжиженный газ, до 142,93 тг за кг.

Оплата за электроэнергию для населения, использующего электрические плиты, составляла на 1 уровне потребления* 1130 тг за 100 кВт∙час (+9,7% за год), на 2 уровне - 1498 тг за 100 кВт∙час (+2,7% за год) и на 3 уровне - 1846 тг за 100 кВт∙час (+1,2%). Для населения, не использующего электроплиты, тарифы на электричество на 1 уровне потребления составляли 1157 тг за 100 кВт∙час (+5,3% за год), на 2 уровне - 1508 тг за 100 кВт∙час (+2,7%), на 3 уровне - 1859 тг за 100 кВт∙час (+1,3% за год).

*По уровням тарифы дифференцируются, в зависимости от объемов потребления электроэнергии. Для каждого населенного пункта действуют свои рамки. Для одиноко проживающих пенсионеров, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц предусмотрены льготы.

В сентябре 2017 года, в ходе совместного заседания палат парламента, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству рассмотреть вопросы повышения тарифов ЖКХ для привлечения инвесторов и международные финансовые институты в эту сферу. По сообщению портала www.zakon.kz, глава государства отметил, что модернизация водотеплоснабжения требует огромных средств, и для обеспечения притока инвестиций в этот сектор следует совершенствовать законодательство по ЖКХ. По мнению Президента, это позволит сбалансировать интересы потребителей и субъектов естественных монополий.

Было отмечено, что в Казахстане на данном этапе самая дешевая электроэнергия и в целом коммунальные услуги на всем постсоветском пространстве. Также подчеркнули, что повышать тарифы нужно будет, предварительно обеспечив платежеспособность населения.

По итогам прошлого года рост цен и тарифов на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива составлял 11,2% к 2015 году. Тарифы на газ выросли на 8,8%, на электроэнергию - на 5,9%, на содержание жилья - на 4,8%, на отопление - сразу на 20%, на холодную воду - на 16,2%, на горячую воду - на 14,7%.

За прошлый год в эксплуатацию ввели 3,83 тыс. км водопроводных сетей, 210,3 км - канализационных, 75,1 км теплосетей и 3,37 тыс. км - газовых сетей.

По итогам 2016 системами водоснабжения оборудовано 98,4% жилищного фонда, канализацией - 65,4%, центральным отоплением - 40,5%. Центральное горячее водоснабжение есть в 36,2% жилфонда, ванна или душ - в 41%, напольные электроплиты - в 10%.