Чем сегодня живёт трамвайное депо Алматы

Со временем рельсы и трамваи продадут на аукционе, если их не купят, то они будут утилизированы.

Трамваи с улиц Южной столицы исчезли два года назад, после двух серьезных аварий с их участием. Постепенно с дорог были демонтированы трамвайные рельсы, как последнее напоминание былой транспортной культуры, сообщает сообщает Zakon.kz









Со временем рельсы и трамваи продадут на аукционе, если их не купят, то они будут утилизированы.









Сегодня на месте бывшего трамвайного депо открылся многофункциональный комплекс DEPO Evolution Park. В бывших административных зданиях будут размещены коворкинги, лектории, выставочные пространства, площадки для проведения мероприятий, фудкорты.









В сентябре на территории объекта пройдет фестиваль Art Energy Almaty, уже появились арт-инсталляции, мастерские скульпторов, площадки для выступлений и граффити на стенах.









Трамвайное депо Алматы открылось в 1937 году, и располагалось на углу улиц Байтурсынова и Макатаева. В годы ВОВ ввиду активного использования трамвая, как пассажирского и грузового транспорта, в помещении трамвайного депо разместилось эвакуированное оборонное предприятие - завод им. Кирова. В 1941 году депо перенесли на нынешнее месторасположение в квадрате улиц: Байтурсынова - Гоголя-Масанчи-Айтеке би. После войны в 1952 году силами пленных японцев были построены новые корпуса и мастерские трамвайного депо. В 1970-м году на территории депо со стороны ул. Айтеке би был построен дополнительный корпус для трамвайных мастерских, а со стороны ул. Байтурсынова в 1980-м году построено новое административное 5-ти этажное здание трамвайного управления.









В 2006 году оно было выведено из госсобственности и продано в частные руки. Перед продажей было капитально отремонтировано. Однако здания долго пустовали и не использовались. Свою работу трамвайное депо навсегда приостановило 31 октября 2015 года.



