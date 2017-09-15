В Казахстане продолжается борьба с "помогайками" в ЦОНах
15 сентября 2017, 15:03
Как показал эксперимент, переоформить автомобиль без документов может даже охранник спецЦОНа.
Департамент государственных услуг Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции и специальная мониторинговая группа АДСГПК, в состав которой вошли общественные организации и представители Первого антикоррупционного медиа-центра, провели в Таразе мониторинг госучреждений на предмет выявления коррупции в работе государственных служащих, сообщает Zakon.kz.
В специализированном ЦОНе города было выявлено грубое нарушение оказания услуг населению.
Как оказалось, любой житель города знает, что переоформить автомобиль или восстановить водительские права можно, прибегнув к помощи так называемых «помогаек», в обход закону.
Несмотря на то, что с вышестоящего органа поступают различные директивы по устранению всевозможных лазеек для коррупции, «помогайки» до сих пор существуют в СпецЦОНах областных центров.
В ходе мероприятия представителями первого антикоррупционного медиа-центра без труда удалось договориться с одним из них переоформить автотранспорт без оригинала техпаспорта и удостоверения личности.
Посредник также сказал, что сможет сделать технический осмотр автомобиля без машины.
Такая же возможность есть и у охранника СпецЦОНа. За 15 тыс тенге он обязался провести сверку соответствия номера кузова и цвета автотранспорта с данными, указанными в техпаспорте.
По его словам, за эту же сумму он сможет восстановить и просроченное водительское удостоверение. И все это без документов,, удостоверяющих личность, и без технического паспорта автомобиля.
Согласно информации на сайте государственных услуг и информации, госпошлина за получение и обмен водительского удостоверения составляет 1 МРП - это на текущее время 2 269 тенге.
Но при этом, нужно пройти ряд необходимых процедур и потратить некоторое время.
Следуя из выше сказанного, народ готов потратить гораздо больше денег, только лишь бы сэкономить свое время. При этом осознанно готовы вступать с посредниками в коррупционные схемы.
Напомним, что с недавнего времени в спецЦОНах работают персональные менеджеры. Они оказывают индивидуально государственные услуги, собирают нужные справки, при необходимости едут в банк и т. д. Пока пилотный проект заработал в спецЦОНах Астаны, Алматы, Актобе, Талдыкоргана, Тараза, Караганды, Костаная, Кызылорды, Актау, Павлодара, Петропавловска и Шымкента.
Антикоррупционщики уже не первый раз демонстрирует работу «помогаек». Мониторинговая группа продолжит усиленные действия для искоренения коррупционных схем в государственных учреждениях страны.
К примеру, СпецЦОН Астаны в настоящее время является зоной без коррупции.
«Надеемся, что в ближайшем будущем СпецЦОНы Казахстана будут самым образцовым органом, где принцип качества недоступности, доступности будет неотъемлемым составляющим в его деятельности», - отметил председатель Первого антикоррупционного медиа-центра Толеген Байгулов.
Фото с сайта Drive2
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