Формируя самостоятельную модель развития

Сакен Абдолла,

председатель Военного суда РК

В статье Главы государства Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» определены шесть основных направлений модернизации сознания каждого казахстанца.

Как отметил Президент страны, модернизация сознания нации требует формирования самостоятельной казахстанской модели развития. Такая модель развития включает в себя модернизацию всех казахских традиций и обычаев, государственного языка и менталитета, литературы и культуры, казахского духа.

Данная программа, состоящая из двух глав по шести направлениям, охватывает конкретные направления будущего развития нации. В частности, шесть пунктов первой главы «О национальном сознании в ХХІ веке» - «Конкурентоспособность», «Прагматизм», «Сохранение национальной идентичности», «Культ знания», «Эволюционное, а не революционное развитие Казахстана», «Открытость сознания», а также концепция мыслей и идей во второй части статьи «Задачи на ближайшие годы» призывают укрепить и сохранить национальную целостность, формировавшуюся веками, в сознании каждого гражданина страны.

В настоящее время главный курс будущего страны - это конкурентоспособность. Она должна быть в политике, экономике, духовности, то есть во всех сферах. Без конкурентоспособности жизнь становится однообразной, люди начинают терять надежду на светлое будущее. С конкурентоспособностью мы становимся лучше, избавляемся от ненужного, развиваем сознание.

Говоря о развитии нельзя не отметить наше прошлое, историю, откуда берут истоки сегодняшние законы, традиции и культура. Здесь важно отметить вклад биев в формирование и развитие национального сознания и политической культуры, существовавших веками, ведь их значение настолько же велико, как значение толерантного национального сознания и политической культуры нашего народа. В те древние времена институт биев регулировал имущественные, земельные споры, споры по скоту, защите интересов женщин-вдов, начиная с элементарного порядка в обществе и заканчивая уголовными делами.

Бии в разрешении споров были беспристрастными и справедливыми, наряду с юридической деятельностью они также осуществляли дипломатическую и воспитательную.

Своими философскими рассуждениями бии, используя силу слова при рассмотрении споров, воспитывали у людей чувство справедливости, человечности, чести и достоинства.

И сегодня судья, как и вчерашний бий, должен быть образцом справедливости и беспристрастности. Судья в своей деятельности по отправлению правосудия не должен допускать, чтобы его родственники, знакомые вмешивались в его дела.

Судья - это представитель судебной власти в Республике Казахстан, поэтому в судебной системе судьи всех уровней занимают особое положение. Наряду с Конституцией, судья должен руководствоваться также другими законами Республики Казахстан, общепринятыми нормами морали и правилами поведения. Не допускается какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосудия и за это по законодательству предусмотрена ответственность.

Отечественная судебная система, берущая свое начало в назиданиях биев, в условиях современности развивается в соответствии с социально-экономическими, политико-организационными изменениями в нашей стране. В целях повышения статуса судебной системы и судей, укрепления судебной независимости предпринимаются комплексные меры. Одним из успешных шагов в этой части является внедрение трехступенчатой судебной системы, что позволило значительно сократить сроки рассмотрения судебных дел. Кроме того, ужесточены требования к кандидатам в судьи и механизму отбора кандидатов на судейские должности.

Главным критерием развития современной нации является безупречная и эффективная национальная судебная система. Независимый и справедливый суд в первую очередь является основой правового государства. Без него ни в одной стране мира невозможно обеспечить благоприятные инвестиционные условия, достойный уровень жизни для граждан и успешное развитие общества. А значит, наши граждане могут защищать свои права только через этот орган. Об этом говорит и Глава государства Нурсултан Назарбаев: «Самое главное, судья должен быть честным, иметь безупречную репутацию. Судья - это честь народа».

Общество, в котором народ доверяет судьям и судебной системе, является наиболее развитым. Поэтому для достижения высокого доверия народа в судебной системе проведены реформы, соответствующие современным требованиям нашего общества.

Глава государства в своей статье также особо отметил: «Без сохранения национального кода, национальной культуры не будет никакой модернизации. Чтобы двигаться вперед, нужно отказаться от тех элементов прошлого, которые не дают развиваться нации».

Президент Национальной академии наук РК Мурат Журинов дает следующее описание национальному коду: «Код - это фундамент нации, на котором держится народ в единстве. К нему относятся язык, религия и менталитет. Менталитет - это жить в ногу со временем, изменив некоторые ценности и привычки общества, сохраняя при этом наши исконные традиции и обычаи».

Развитие нации, ее будущее, культурное процветание связано с развитием его языка, расширением его общественной функции. Об этом также указано в данной статье как на один из путей развития.

В словах Н. Назарбаева «Будущее Казахстана - в казахском языке», есть мысль о том, что язык это основа не только нации, но и государства. Наши предки оставили будущему поколению его язык, это бесценное наследие.

Основная цель всех направлений этой статьи - вхождение страны в число 30 развитых стран мира, путем развития сознания каждого гражданина, сохраняя национальный код и уникальность государства.

Все государственные и негосударственные органы, интеллигенция и общественные деятели принимают активное участие в работе по доведению инициативы данной статьи Главы государства до каждого гражданина.

В связи с этим по инициативе председателя Верховного Суда РК К. Мами был организован «круглый стол» на тему: «Духовная модернизация - залог построения сильного государства». В ходе «круглого стола» предложены конкретные пути развития национального сознания, высказаны мнения о необходимости сохранения национального кода. Внесены предложения о признании суда биев национальной ценностью казахов. Также были даны поручения касательно широкого освещения роли древних биев в становлении современного правосудия Казахстана. Считаем, что изложенные поручения в резолюции «круглого стола» являются действенными и внесут свой вклад на пути модернизации общественного сознания.

В ближайшем будущем духовная модернизация должна стать нашей позицией и ориентиром. Как отметил Елбасы Н. Назарбаев, национальные обычаи и традиции, язык и музыка, литература, то есть национальный дух должны существовать с нами навеки. Мы верим, что в результате этого наша страна в будущем займет свое достойное место в мировой цивилизации как единая нация.