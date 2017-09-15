Взрыв в лондонском метро
15 сентября 2017, 14:03
В результате ЧП несколько человек пострадали, многие получили ожоги.
15 сентября в поезде лондонского метро произошел взрыв.
В результате ЧП несколько человек пострадали, многие получили ожоги.
Ведется расследование.
Фото: @A_Littlefield
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