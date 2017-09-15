При банкротстве должника

Айнур Имантаева,

судья СМЭС

Актюбинской области

Согласно п. 1 ст. 357 ГК, если основной должник отказался удовлетворить или не исполнил полностью требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование в неисполненной части может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.

Из смысла ст. 357 Гражданского кодекса РК следует, что под субсидиарной ответственностью понимается дополнительная ответственность к ответственности другого лица, являющегося основным должником.

В частности, субсидиарная ответственность предусмотрена Законом РК «О реабилитации и банкротстве». Так, если судом или банкротным управляющим будет установлен факт преднамеренного банкротства, то лицо, виновное в этом, несет субсидиарную ответственность дополнительно с должником-банкротом.

Законом предусмотрена субсидиарная ответственность в двух случаях. Согласно ст. 6 Закона учредитель (участник) и (или) должностные лица должника несут субсидиарную ответственность перед кредиторами несостоятельного должника принадлежащим им имуществом за преднамеренное банкротство. Должностное лицо банкрота возмещает убытки собственнику его имущества за преднамеренное приведение должника к неплатежеспособности.

Если заявление о признании банкротом подано должником в суд с целью ложного банкротства, кредиторы вправе потребовать от должника возмещения причиненных убытков и обратиться в суд о привлечении лиц, принявших такое решение, к субсидиарной ответственности.

Банкротный управляющий в случае выявления в ходе процедуры банкротства фактов преднамеренного банкротства обязан в месячный срок, а кредиторы вправе обратиться в суд с иском к такому лицу о взыскании сумм требований кредиторов, оставшихся неудовлетворенными за недостатком имущества банкрота по результатам процедуры банкротства.

Администратор в месячный срок с момента обнаружения признаков преднамеренного или ложного банкротства, а также в случаях признания банкротом по заявлению прокурора на основании, предусмотренном пп. 1) п. 1 ст. 47 Закона, обязан обратиться в правоохранительные органы для привлечения соответствующих лиц к ответственности, предусмотренной законами РК.

Также согласно п. 5 ст. 11 Закона за нарушение положений пп.пп. 1) - 6) п. 2 настоящей статьи в случае недостаточности имущества должника для удовлетворения требований всех кредиторов должностные лица должника, в обязанности которых входит выполнение требований, предусмотренных пп. пп. 1) - 6) п. 2 настоящей статьи, солидарно несут субсидиарную ответственность в соответствии с законами РК.

При этом должник обязан:

- обратиться в суд о признании банкротом в случае, когда собственником его имущества, уполномоченным им органом, органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, принято решение о его ликвидации, а стоимости имущества недостаточно для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме;

- обратиться в суд о признании банкротом, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств в полном объеме перед другими кредиторами;

- в течение шести месяцев обратиться в суд о признании банкротом со дня, когда узнал или должен был узнать о наступлении неплатежеспособности, за исключением случая, когда в отношении должника вступило в законную силу решение суда о применении процедуры урегулирования неплатежеспособности;

- предоставить суду и администратору в течение трех рабочих дней с даты назначения администратора информацию о финансово-хозяйственной деятельности, в том числе сведения об имеющемся у него имуществе, в том числе имуществе, обремененном залогом, находящемся в имущественном найме (аренде) и (или) в лизинге, о деньгах, находящихся на банковских счетах, номерах счетов и месте нахождения банков, о сумме дебиторской задолженности;

- передать реабилитационному управляющему в течение трех рабочих дней с даты его назначения учредительные документы, печати, штампы, в течение пятнадцати рабочих дней - учетную документацию, в течение двух месяцев - материальные и иные ценности;

- со дня назначения временного управляющего обеспечить ему доступ к учетной документации для изучения путем просмотра.

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона основанием для обращения должника с заявлением в суд о признании его банкротом является его неплатежеспособность при отсутствии возможности восстановления платежеспособности.

Ст. 11 Закона закреплены основные права и обязанности должника. Согласно пп. 3) п. 2 указанной статьи должник обязан в течение шести месяцев обратиться в суд о признании его банкротом с момента, когда он узнал или должен был узнать о наступлении его неплатежеспособности. Таким образом, Законом прямо предусмотрена обязанность должника на обращение в суд с заявлением о признании его банкротом.

Из содержания норм Кодекса РК «Об административных правонарушениях» и Уголовного кодекса РК, содержащих ответственность за преднамеренное банкротство, можно сделать вывод о том, что под преднамеренным банкротством понимается умышленное создание или увеличение неплатежеспособности должника-банкрота, совершенное в результате действий (бездействия) учредителя (участника), должностного лица, лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, органов юридического лица, а равно индивидуального предпринимателя в личных интересах или интересах иных лиц.

Таким образом, преднамеренное банкротство выражается в совершении определенных действий (или бездействия) уполномоченными лицами, имеющими прямое отношение к управлению делами должника-банкрота, направленных на увеличение его неплатежеспособности.

Согласно ст. 182 КоАП преднамеренное банкротство, то есть умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное в результате действий (бездействия) учредителя (участника), должностного лица, органов юридического лица, а равно индивидуальным предпринимателем в личных интересах или в интересах иных лиц, если это деяние не содержит признаков уголовного наказуемого деяния, - влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 300, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 500, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 800 МРП.

Из смысла данной нормы закона следует, что штраф налагается непосредственно на самого должника-банкрота, а не на лицо, виновное в совершении преднамеренного банкротства.

Хотелось бы обратить внимание на то, что согласно пп. 22 ст. 1 Закона под должностным лицом понимается член совета директоров акционерного общества, руководитель (заместитель руководителя) юридического лица - несостоятельного должника, а также иное лицо, входящее в коллегиальный исполнительный орган юридического лица, наделенное постоянными или временными полномочиями по управлению юридическим лицом, главный бухгалтер юридического лица (заместитель главного бухгалтера) - несостоятельного должника, а равно иное лицо, временно исполняющее его обязанности, то есть в рамках законодательства о реабилитации и банкротстве под должностным лицом понимается не только исполнительный орган (директор, управляющий или коллегиальный орган), но и другие лица, наделенные постоянными или временными полномочиями по управлению юридическим лицом. Но на практике иски подаются лишь в отношении руководителей и учредителей.