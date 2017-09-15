Для утверждения или оспаривания фактов

С. Жумашкина,

судья Хромтауского районного

суда Актюбинской области

Доказательствами в гражданском судопроизводстве являются полученные законным способом сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Сведения о фактах могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, заключений экспертов, вещественных доказательств, протоколов процессуальных действий, протоколов судебных заседаний, аудио-, видеозаписей, данных, полученных путем использования систем видеоконференцсвязи, отражающих ход и результаты процессуальных действий и иных источников.

Суд признает доказательство относящимся к делу, если оно содержит сведения о фактах, которыми подтверждаются, опровергаются либо ставятся под сомнение выводы о существовании обстоятельств, имеющих значение для дела.

В качестве допустимых доказательств могут признаваться аудио-, видеозаписи, в том числе полученные приборами наблюдения и (или) фиксации, материалы фото- и (или) киносъемки, другие материалы на электронных, цифровых и иных материальных носителях.

Судом недопустимыми в качестве доказательств признаются сведения о фактах, если они получены с нарушениями требований ГПК РК путем лишения или ограничения гарантированных законом прав лиц, участвующих в деле, которые повлияли или могли повлиять на достоверность полученных сведений о фактах, в том числе с применением насилия, угроз, обмана, а равно иных незаконных действий; с использованием заблуждения лица, участвующего в деле, относительно своих прав и обязанностей, возникших вследствие неразъяснения, неполного или неправильного их разъяснения этому лицу; в связи с проведением процессуального действия лицом, не имеющим права осуществлять производство по данному гражданскому делу; в связи с участием в процессуальном действии лица, подлежащего отводу; с существенным нарушением порядка производства процессуального действия; от неизвестного источника либо от источника, который не может быть установлен в судебном заседании; с применением в ходе доказывания методов, противоречащих современным научным знаниям; путем специального изготовления или изменения содержания в целях обоснования или опровержения доводов стороны или других лиц, участвующих в деле.

Недопустимость использования сведений в качестве доказательства при производстве по делу устанавливается по усмотрению суда или по ходатайству лиц, участвующих в деле. Доказательства, полученные с нарушением закона, признаются не имеющими юридической силы и не могут быть положены в основу судебного решения, а также использоваться при доказывании любого обстоятельства, имеющего значение для дела.

Доказательство считается достоверным, если в результате проверки выяснится, что оно соответствует действительности. Каждое доказательство подлежит оценке с учетом относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения гражданского дела.

Судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению.

Лица, участвующие в деле и имеющие основания опасаться, что представление необходимых для них доказательств сделается впоследствии невозможным или затруднительным, могут просить суд об обеспечении этих доказательств.

Обеспечение доказательств судом производится путем допроса свидетелей, назначения и производства экспертизы, осмотра доказательств в местах их хранения, направления судебного поручения и другими способами.

Обеспечение доказательств до возбуждения дела в суде производится в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о нотариате.

Заявление об обеспечении доказательств подается в суд, в производстве которого находится дело. В заявлении об обеспечении доказательств должны быть указаны доказательства, которые необходимо обеспечить, обстоятельства дела, для подтверждения или опровержения которых необходимо такое обеспечение, данные, свидетельствующие о том, что представление необходимых доказательств является затруднительным.

В заявлении должно быть указано дело, по которому необходимо обеспечить доказательство, в представлении которого было отказано.

Обеспечение доказательств производится судьей при подготовке дела к судебному разбирательству или при рассмотрении дела в суде первой инстанции в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления заявления.

Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, использовать средства защиты, утверждать, оспаривать факты, приводить доказательства и возражения против доказательств в установленные судьей сроки, которые соответствуют добросовестному ведению процесса и направлены на содействие производству.

В случае, когда представление доказательств для сторон и других лиц, участвующих в деле, затруднительно, суд первой инстанции по их ходатайству оказывает им содействие в истребовании доказательств. Ходатайство об оказании содействия в истребовании необходимых стороне доказательств, оставленное без удовлетворения судом первой инстанции, может быть заявлено перед судом апелляционной инстанции в апелляционной жалобе или судебном заседании.

В ходатайстве об оказании содействия в истребовании доказательства должны быть указаны доказательство, а также какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены или опровергнуты этим доказательством, причины, препятствующие самостоятельному получению доказательства, и место его нахождения. При необходимости суд выдает лицу, участвующему в деле, запрос для получения доказательства. Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в суд или выдает на руки лицу, имеющему соответствующий запрос суда, для представления доказательства в суд. Доказательства по корпоративным спорам должны быть истребованы только судом и направлены непосредственно в суд. В случае неизвещения суда о причинах непредставления истребованного доказательства, а также непредставления доказательства в установленный судом срок по причинам, признанным судом неуважительными, виновные должностные или иные лица, не участвующие в деле, подвергаются административному взысканию в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях. Наложение административного взыскания не освобождает лицо, владеющее истребуемым судом доказательством, от обязанности его представления суду. В случае злостного неисполнения требования суда указанные лица несут уголовную ответственность. Если сторона удерживает у себя истребуемое судом доказательство и не представляет его по запросу суда в установленный судом срок, предполагается, что содержащиеся в нем сведения направлены против интересов этой стороны и считаются ею признанными.