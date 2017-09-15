Toyota показала «прощальный» FJ Cruiser
15 сентября 2017, 15:16
Она предназначена эксклюзивно для Японии – леворульный вариант модели уже давно сняли с производства.
Toyota представила «прощальную» спецверсию внедорожника FJ Cruiser – FJ Cruiser Final Edition.
Кузов, кресла и центральная консоль Toyota FJ Cruiser окрашены в бежевый цвет. В числе других особенностей – черные акценты, 20-дюймовые легкосплавные диски и эксклюзивные пороги. В «Тойоте» говорят, что все эти элементы должны придать внедорожнику «своеобразное ощущение современности», хотя в целом это все тот же редизайн – что снаружи, что внутри. Мотор оставили стандартный – 4,0-литровый бензиновый V6. Он сочетается с пятиступенчатым автоматом и полным приводом. Компания рассчитывает продавать 200 таких машин в месяц. Каким числом ограничат весь тираж – неизвестно.
На данный момент в официальных планах Toyota прямой наследник FJ Cruiser не значится. Тем не менее, этой весной в Нью-Йорке был показан концепт FT-4X, который может считаться предвестником подобной модели.
Текст: Александр Орехов
Фото: Toyota
Via cartimes
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