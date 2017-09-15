Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Toyota показала «прощальный» FJ Cruiser

15 сентября 2017, 15:16

Она предназначена эксклюзивно для Японии – леворульный вариант модели уже давно сняли с производства.

Toyota представила «прощальную» спецверсию внедорожника FJ Cruiser – FJ Cruiser Final Edition.

Кузов, кресла и центральная консоль Toyota FJ Cruiser окрашены в бежевый цвет. В числе других особенностей – черные акценты, 20-дюймовые легкосплавные диски и эксклюзивные пороги. В «Тойоте» говорят, что все эти элементы должны придать внедорожнику «своеобразное ощущение современности», хотя в целом это все тот же редизайн – что снаружи, что внутри. Мотор оставили стандартный – 4,0-литровый бензиновый V6. Он сочетается с пятиступенчатым автоматом и полным приводом. Компания рассчитывает продавать 200 таких машин в месяц. Каким числом ограничат весь тираж – неизвестно.

На данный момент в официальных планах Toyota прямой наследник FJ Cruiser не значится. Тем не менее, этой весной в Нью-Йорке был показан концепт FT-4X, который может считаться предвестником подобной модели.

Текст: Александр Орехов
Фото: Toyota

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...