На каких именно перекрестках Астаны заработали новые камеры «Сергек»

С введением на этой неделе более тысячи новых камер «Сергек» тенденция к снижению несчастных случаев на дороге продолжится.

За 8 месяцев 2017 года на дорогах Казахстана только официально зарегистрировано 10587 ДТП, в которых погибли 1198 человек, 13942 получили ранения. Серьезные цифры. Однако совсем недавно в 2015-2016 годах они были еще выше.





Последние три года в стране наблюдается положительная тенденция - число ДТП и смертей в них сократилось. Даже в сравнении с 2016-м годом их стало меньше на 8,9%, на 2,7% меньше людей погибло в них, количество получивших травмы снизилось на 7,5%.





И это при постоянном росте автопарка в стране. В чем причина? Полицейские называют - повсеместное введение системы видеонаблюдения.





На этой неделе в Астане автоматизированных помощников полиции стало еще на тысячу больше. Фиксируют камеры «Сергек», как обычно, нарушение скоростного режима, проезд по выделенной полосе для общественного транспорта и пересечение стоп-линий на светофорах.





«Помимо этого камеры позволят накапливать информацию о жизнедеятельности населения, что будет полезно в дальнейшем. Например, теперь мы знаем, сколько машин в данный конкретный момент находится в городе. А еще сможем помогать горожанам - выдавать по запросам видеоматериалы из ситуационного центра, если камера зафиксировала что против них совершено противоправное действие», - прокомментировал введение видеосистемы «Сергек» руководитель Управления по инвестициям и развитию г. Астана Алишер Абдыкадыров.





Пока в автоматическом режиме камеры не фиксируют такие нарушения, как не пристегнутый ремень безопасности и разговор во время движения по мобильному телефону.





«Да, это не вычисляется автоматически, но если человек попадется за нарушение, допустим, разметки, и при этом по видеозаписи будет видно, что он говорил по телефону или не был пристегнут, то это будет зафиксировано», - дополнил информацию руководитель консорциума ТОО «Коркем Телеком» Кайрат Ахметов.





Благодаря работе «всевидящего ока» - общегородской системе из 795 видеокамер, только в Астане в текущем году раскрыли 174 преступления и выявили свыше 33 тысяч адмправонарушений. Уровень преступности снизился на 32%, а количество ДТП сократить на 20%. Теперь, с введением на этой неделе более тысячи новых камер «Сергек» тенденция к снижению несчастных случаев на дороге, а также уровня преступности продолжится, считают в полиции.





О том, на каких именно перекрестках Астаны заработали новые камеры «Сергек» и ждать ли их по всей стране смотрите в воскресном эфире Первого канала Евразия в 20.00. Спецрепортаж журналистов программы «Аналитика» - «Всевидящее око».