Скончался торгпред России в Нидерландах

Глава российского торгового представительства в Нидерландах Александр Черевко скончался , сообщает , сообщает Lenta.ru





В ведомстве выразили соболезнования родным и близким Черевко.





«Благодаря его активному участию развитие российско-голландских торгово-экономических отношений вышло на новый качественный уровень», — говорится в некрологе.





Отмечается, что информацию о месте и времени прощания с ним сообщат дополнительно. Причина смерти торгпреда не называется.



