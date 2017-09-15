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Скончался торгпред России в Нидерландах

15 сентября 2017, 15:21

Причина смерти торгпреда не называется.

Глава российского торгового представительства в Нидерландах Александр Черевко скончался, сообщает Lenta.ru.

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким Черевко.

«Благодаря его активному участию развитие российско-голландских торгово-экономических отношений вышло на новый качественный уровень», — говорится в некрологе.

Отмечается, что информацию о месте и времени прощания с ним сообщат дополнительно. Причина смерти торгпреда не называется.

Днем ранее Черевко эвакуировали в Москву из Амстердама спецбортом МЧС в тяжелом состоянии. Сообщалось, что он попал в больницу в начале года, а примерно 10 дней назад его состояние ухудшилось. В итоге голландские врачи посчитали бесперспективной борьбу за его жизнь и решили отключить его от систем жизнеобеспечения, однако это не устроило представителей России. Чем именно болен Черевко, не сообщалось.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

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