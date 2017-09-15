В соответствии с подпунктом 26-16) пункта 2 статьи 22 Закона Республики Казахстан от 7 января 2005 года «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан» утверждены Правила военной подготовки по программе офицеров запаса.

Военная подготовка по программе офицеров запаса включает в себя военную подготовку граждан по программе офицеров запаса, в целях обучения студентов высших учебных заведений (далее - ВУЗ) на военных кафедрах с целью подготовки мобилизационного резерва Республики Казахстан и комплектования Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований в мирное время.

Военная подготовка граждан на военных кафедрах ВУЗов по программам офицеров запаса организуется и осуществляется с целью подготовки мобилизационного резерва Республики Казахстан по военно-учетным специальностям на основе получаемого высшего профессионального образования, а также создания резерва для дополнительного комплектования первичных должностей офицерского состава Вооруженных Сил Республики Казахстан по текущему некомплекту.

Военная подготовка студентов является дополнительным видом обучения и слагается из теоретического и практического курсов обучения, учебного сбора для студентов-юношей и профессиональной практики для студентов-девушек.

Военная подготовка по программе офицеров запаса осуществляется на безвозмездной и возмездной основе.

К обучению на безвозмездной основе привлекаются студенты, прошедшие условия конкурса, а для обучения на возмездной основе привлекаются студенты рекомендованные комиссией по отбору для обучения на возмездной основе.

Для обучения на военных кафедрах Министерством обороны Республики Казахстан (далее - МО РК) ежегодно разрабатывается и утверждается план набора в произвольной форме (далее - план набора).

Для обучения на возмездной основе руководителем ВУЗа по согласованию с МО РК, могут привлекаться студенты других ВУЗов не имеющих военных кафедр, независимо от форм собственности и подчиненности, имеющих лицензию Министерства образования и науки Республики Казахстан на ведение образовательной деятельности по форме, согласно приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 января 2015 года № 3 «Об утверждении форм заявлений для получения и переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии, форм лицензий и (или) приложений к лицензиям» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10195).

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.