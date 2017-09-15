Независимо от наличия вины

Мираш Жугунисова,

судья суда г. Актобе

В соответствии с ч. 1 ст. 931 ГК юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации, промышленные предприятия, стройки, владельцы транспортных средств и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы и умысла потерпевшего.

Правоотношения, связанные с причинением материального ущерба, связанного с ДТП, регулируются нормами Гражданского кодекса РК, Законом РК «Об обязательном страховании гражданской правовой ответственности владельцев транспортных средств».

К числу лиц, ответственных за причиненный вред, законодатель относит страховщика - организацию, застраховавшую гражданско-правовую ответственность владельца автомототранспортного средства и причинителя вреда - виновника аварии. В специально предусмотренных законом случаях ответственность может возлагаться на собственника транспортного средства (ст. 931 ГК РК) и работодателя (ст. 921 ГК РК).

В соответствии со ст. 934 ГК РК, удовлетворяя требования о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за вред, полностью возместить причиненные убытки или возместить его в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь). В денежном выражении данные убытки состоят в сумме, которая должна быть израсходована или уже потрачена на восстановление поврежденного при ДТП имущества.

В соответствии с п. 1 ст. 917 ГК вред (имущественный или неимущественный), причиненный неправомерными действиями (бездействием) имущественным или неимущественным благам и правам граждан и юридических лиц, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме.

При возмещении материального вреда, причиненного в ДТП, в судебном порядке, истцы обращаются с исковыми требованиями о взыскании страхового возмещения причиненного ущерба, предъявляемое к страховой компании; о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП, к водителю-виновнику аварии - причинителю вреда; о возмещении причиненного в ДТП ущерба к работодателю, водителя, виновного в происшествии.

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо, которое владеет источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления либо на другом законном основании.

Независимо от наличия вины причинителя вред возмещается владельцем источника повышенной опасности. Освобождение ответчика от возмещения причиненного вреда возможно в случае, если он докажет, что источник выбыл из его владения в результате противоправных действий других лиц.

Особенностью распределения обязанности доказывания по данной категории дел является то, что вина причинителя вреда презюмируется, в силу чего истец не обязан доказывать вину ответчика - владельца источника повышенной опасности, а должен доказать только наличие вреда и причинную связь между проявлением вредоносных свойств транспортного средства и наступившим вредом.

Одним из вопросов применения является установление субъекта, являющегося владельцем источника повышенной опасности. Право владения транспортного средства может принадлежать не только собственнику, но и лицу, которому собственник передал право владения. При этом право владения последнего существенно отличается от права владения собственника, носит производственный, зависимый характер, является временным, передается на определенный срок и в любое время может быть отменено.

Правовым основанием законного владения может быть договор имущественного найма, распоряжение о передаче транспортного средства, доверенность на право управления транспортным средством и т.п. Поэтому собственник, выдавший доверенность на управление транспортным средством, исключается из числа субъектов ответственности и им признается лицо, осуществляющее его эксплуатацию по доверенности.

Имеется различие в понятиях передачи владения транспортным средством и передачи технического управления транспортным средством без юридического оформления.

В последнем случае владелец автомобиля остался в нем как пассажир и таким образом продолжает быть его владельцем. И тогда при причинении вреда наступает солидарная ответственность лица, управляющего транспортным средством и собственника автомашины.

Особый вопрос возникает в отношении субъектов ответственности, когда владелец транспортного средства лишается его помимо своей воли.

Предполагается, что следует считать, что лицо, неправомерно, помимо воли законного владельца захватившее транспортное средство, так называемый угонщик, во всех случаях несет ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.

Непривлечение к участию в деле страховой компании, застраховавшей гражданско-правовую ответственность виновного в ДТП водителя, может повлечь изменения принятого судом судебного акта. Поэтому следует разъяснять истцам их право расширить круг ответчиков и право предъявления иска к страховой компании.

При этом остается неразрешенным законодательно вопрос о наличии либо отсутствии права выбора у потерпевшего либо выгодоприобретателя предъявить иски о возмещении ущерба либо к причинителю вреда или к страховой компании. Это связано с тем, что в судебной практике при наличии страхового полиса, подтверждающего страхование гражданско-правовой ответственности владельца автотранспортного средства, истцы предъявляют иск к самим причинителям вреда. Тогда как согласно ч. 8 ст. 816 ГК при наступлении страхового случая выгодоприобретатель вправе предъявить непосредственно к страховщику требование о выплате ему страховой выплаты, предусмотренной договором страхования.

В соответствии с п. 1 ст. 4 Закона РК «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» целью обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств является обеспечение защиты имущественных интересов третьих лиц, жизни, здоровья и (или) имуществу которых причинен вред в результате эксплуатации транспортных средств, посредством осуществления страховых выплат.

Имеются случаи, когда у виновника ДТП оказывается просроченный страховой полис либо он вовсе отсутствует. В таком случае применимы положения ст. 917 ГК РК, согласно которым вред (имущественный или неимущественный), причиненный неправомерными действиями (бездействием) имущественным или неимущественным благам и правам граждан и юридических лиц, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме. Таким образом, в этом случае требовать возмещения вреда можно только от самого причинителя.

Касательно компенсации вреда, нанесенного неимущественным благам человека, следует исходить из того, что согласно ст. 951 ГК РК моральный вред - это нарушение, умаление или лишение личных неимущественных благ и прав физических лиц, в том числе нравственные или физические страдания (унижение, раздражение, подавленность, гнев, стыд, отчаяние, физическая боль, ущербность, дискомфортное состояние и т.п.), испытываемые (претерпеваемые, переживаемые) потерпевшим в результате совершенного против него правонарушения. Согласно п.п. 1) п. 3 ст. 951 ГК моральный вред возмещается независимо от вины причинителя, в случае, если вред причинен жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности, к каковым относятся транспортные средства.

В соответствии с п. 4 ст. 951 ГК установлено, что моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, возмещению не подлежит.

Из данной нормы закона следует, что моральный вред может быть взыскан с виновника ДТП лишь при совершении действий (бездействия), нарушающих личные неимущественные права и блага потерпевшего. При этом, п. 2 ст. 10 Закона «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» установлено, что договором обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств предусматривается осуществление страховой выплаты по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу потерпевшего, за исключением возмещения морального вреда и упущенной выгоды потерпевшего, включая утрату товарной стоимости имущества, а также возмещения неустойки в связи с нарушением потерпевшим сроков поставки товаров или производства работ (оказания услуг), иных его обязательств по контрактам (договорам).

Более того, согласно п. 11 нормативного постановления Верховного Суда РК «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда» на страховые организации (страховщиков, перестраховщиков) не может возлагаться обязанность возмещать третьим лицам моральный вред в связи с наступившим страховым случаем. Обязанность по возмещению морального вреда, причиненного при наступлении страхового случая, должна возлагаться на владельца автотранспортного средства.

Таким образом, помимо компенсации, полученной потерпевшим в результате ДТП за вред, причиненный жизни и здоровью, потерпевший также вправе требовать по суду (в случае добровольного отказа виновника) возмещения морального вреда за вред, причиненный жизни или здоровью.