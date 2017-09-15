Аким СКО: Переход на латиницу нацелен на повышение глобальной конкурентоспособности Казахстана

Об этом Кумар Аксакалов рассказал во время XIX областного фестиваля языков народа Казахстана.

Он отметил, что поэтапный переход казахского языка на латинскую графику является поистине исторической вехой в духовно-культурном развитии страны.





«Реформа алфавита обусловлена историческими предпосылками и нацелена на ускоренную интеграцию в мировое научно-образовательное, технологическое и коммуникационное пространство. Модернизация казахского языка необходима также, чтобы раскрыть весь его потенциал – не только как средства коммуникации, но и мощного фактора духовного возрождения, укрепления национальной идентичности как залога процветания нашей общей Родины – Республики Казахстан», - высказался Кумар Аксакалов.





Также глава региона подчеркнул, что день языков народа Казахстана стал поистине большим и ярким праздником для всех казахстанцев, символизирующий единство и согласие. Общность истории, культуры и языка - все это является триединой основой патриотической ментальности казахстанцев.





В мероприятии приняли участие заслуженный деятель Республики Казахстан, член научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана Досмахамбет Кошим, Президент Национально-культурной автономии казахов Тюменской области Российской Федерации Есенгали Ибраев и представитель Республиканского координационно-методического центра развития языков им. Шайсултана Шаяхметова Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Бейбіт Оспан.





Также с поддержкой перехода на латинскую графику высказались учителя, студенты и молодежь, которые сегодня владеют множеством языков.





За вклад в развитие языков 13 североказахстанцев были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами акима Северо-Казахстанской области и Министерства культуры и спорта. Также были отмечены лучшие областные и районные учреждения.





Фестиваль завершился яркой концертной программой, подготовленной творческими коллективами области.



