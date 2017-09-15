Аким СКО: Переход на латиницу нацелен на повышение глобальной конкурентоспособности Казахстана
15 сентября 2017, 15:31
Об этом Кумар Аксакалов рассказал во время XIX областного фестиваля языков народа Казахстана.
Он отметил, что поэтапный переход казахского языка на латинскую графику является поистине исторической вехой в духовно-культурном развитии страны.
«Реформа алфавита обусловлена историческими предпосылками и нацелена на ускоренную интеграцию в мировое научно-образовательное, технологическое и коммуникационное пространство. Модернизация казахского языка необходима также, чтобы раскрыть весь его потенциал – не только как средства коммуникации, но и мощного фактора духовного возрождения, укрепления национальной идентичности как залога процветания нашей общей Родины – Республики Казахстан», - высказался Кумар Аксакалов.
Также глава региона подчеркнул, что день языков народа Казахстана стал поистине большим и ярким праздником для всех казахстанцев, символизирующий единство и согласие. Общность истории, культуры и языка - все это является триединой основой патриотической ментальности казахстанцев.
В мероприятии приняли участие заслуженный деятель Республики Казахстан, член научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана Досмахамбет Кошим, Президент Национально-культурной автономии казахов Тюменской области Российской Федерации Есенгали Ибраев и представитель Республиканского координационно-методического центра развития языков им. Шайсултана Шаяхметова Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Бейбіт Оспан.
Также с поддержкой перехода на латинскую графику высказались учителя, студенты и молодежь, которые сегодня владеют множеством языков.
За вклад в развитие языков 13 североказахстанцев были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами акима Северо-Казахстанской области и Министерства культуры и спорта. Также были отмечены лучшие областные и районные учреждения.
Фестиваль завершился яркой концертной программой, подготовленной творческими коллективами области.
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