Взрыв в лондонском метро признали терактом
15 сентября 2017, 15:43
Расследование будет вести контртеррористическое подразделение.
Британские власти рассматривают взрыв, произошедший на станции Parsons Green в лондонском метро, как теракт. Об этом заявил представитель полиции, сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.
«Расследование берет на себя контртеррористическое подразделение», — сообщил он.
Напомним, 15 сентября в час пик на станции метро Parsons Green, расположенной на западе Лондона, произошел взрыв.
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Фото: Hannah McKay / Reuters
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