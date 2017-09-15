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Взрыв в лондонском метро признали терактом

15 сентября 2017, 15:43

Расследование будет вести контртеррористическое подразделение.

Британские власти рассматривают взрыв, произошедший на станции Parsons Green в лондонском метро, как теракт. Об этом заявил представитель полиции, сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

«Расследование берет на себя контртеррористическое подразделение», — сообщил он.

Напомним, 15 сентября в час пик на станции метро Parsons Green, расположенной на западе Лондона, произошел взрыв.

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Фото: Hannah McKay / Reuters

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