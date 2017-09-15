Коллективу КГУТИ имени Ш. Есенова представили нового ректора

7 сентября 2017 года в КГУТИ имени Ш. Есенова состоялось очередное заседание ректората, на котором ответственный секретарь Министерства образования и науки Республики Казахстан Орсариев А.А. представил коллективу нового руководителя - Ахметова Берика Бахытжановича, сообщает kguti.kz.

В ходе заседания Орсариев А.А. от имени Министерства образования и науки Республики Казахстан поблагодарил Ботабекова Адилбека Кожабековича за плодотворную работу и весомый вклад в развитие регионального вуза.

Затем он зачитал приказ Министра образования и науки Сагадиева Е.К. от 6 сентября 2017 года о назначении Ахметова Б.Б. ректором РГП на ПХВ «Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова» и представил краткую биографическую информацию.

Ахметов Б.Б. - кандидат технических наук, академик международной академии информатизации; в 2006 году окончил физико-математический факультет Казахского национального университета имени аль-Фараби по специальности «Информационные системы», а в 2009 году - аспирантуру, в 2010 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности 05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации.

На заседании также присутствовал заместитель акима Мангистауской области Скаков М.Н., который пожелал новому молодому ректору добрых начинаний и успехов в дальнейшей работе.

Словами искренней признательности и глубокой благодарности Ботабекову А.К. и пожеланиями успехов новому ректору от имени коллектива выступили Демеев А.Д., Адамбаева Г.М., Сатжанов Б.С.

Ахметов Берик Бахытжанович

Кандидат технических наук, академик международной академии информатизации

Родился 15 декабря 1985 года.

В 2006 году окончил физико-математический факультет Казахского национального университета имени аль-Фараби по специальности «Информационные системы», а в 2009 году - аспирантуру кафедры информационных систем механико-математического факультета.

В 2010 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности 05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации.

Трудовой путь:

2006-2013 - преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры информационных систем КазНУ имени аль-Фараби;

2011-2013 - начальник отдела учебного процесса, начальник учебно-методического управления КазНУ имени аль-Фараби;

2013-2017- вице-президент по учебно-методической работе Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави;

6 сентября 2017 года назначен ректором Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова.

Повышение квалификации:

2010-2011 - стажировка в University of Pierre Mendes (Франция), Alecante university (Испания)

2011-2012 - закончил программу постдокторантуры в университете Carlvon Ossietzky universitat Oldenburg (Германия);

2010-2012 - обладатель национальной стипендии в номинации талантливый молодой ученый;

Июнь 2014 - курсы повышения квалификации в Центре исследований в области высшего образования в США (University of California, Berkeley);

Июль 2014 - учебные курсы для руководителей высших учебных заведений в Англии (Regent’s university London, university of Oxford, university of Cambridge, Brunel university);

Июль2014- Программа профессионального развития для лидеров высшего образования Казахстана (Назарбаев университет & Leadershipfoundation).

Научно-методические труды:

Издан один учебник, 2 монографии и более 40-ти научных статей в научных изданиях.