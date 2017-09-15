Максата Усенова оштрафовали за хранение наркотиков

До вынесения приговора суда, с 29 по 31 августа, Усенов находился под стражей.

Максат Усенова снова побывал на скамье подсудимых. На это раз за наркопреступление, передает передает Zakon.kz





Дело по обвинению Максата Усенова, 1989 г.р., по ст. 296 ч.1, 2 УК РК - Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта, потребление наркотических веществ в общественных местах, было рассмотрено в Алмалинском районном суде.





Из материалов дела следует, что Усенова задержали в компьютерном клубе «QWERTY» по ул.Масанчи около 19.00 часов 29 августа. На его столе полицейские нашли спичечный коробок с марихуаной, весом 2,26 гр. Помимо этого сотрудниками полиции было установлено, что около этого же клуба Максат Усенов употреблял марихуану.





В суде Усенов свою вину признал и объяснил, что коробок с наркотиком нашел. 29 августа, по его словам, на ул.Жандосова, в районе пересечения с ул. Ауэзова Усенов на земле увидел спичечный коробок и пнул его. Коробок приоткрылся и внутри оказалось вещество зеленого цвета растительного происхождения. Усенов поднял коробок и положил себе в карман. Вспомнил он про него, когда рассчитывался с кассиром в компьютерном клубе.





"Сам не понимает, как это совершил, но он вышел на улицу, и употребил марихуану. Употреблял впервые, обещает, что это будет и последний. Потом вернулся в клуб, сел за стол №72. Через некоторое время в клуб пришли сотрудники полиции, увидели спичечный коробок с марихуаной, который он положил на стол №69. Он признался, что спичечный коробок принадлежит ему. Вес и размер марихуаны не оспаривает. Претензий к сотрудникам полиции не имеет. В содеянном раскаивается. Просит назначить наказание в виде штрафа", - сказано в приговоре суда.





Приговором суда ч.1 ст.296 - употребление наркотиков, была исключена из предъявленного Усенову обвинению. Поскольку объективно ничем не доказывается потребление им наркотического вещества именно в том месте и в то время.





В итоге Максат Усенов признан виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ст.296 ч.2 УК РК. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 МРП в сумме 453 800 тенге.





Напомним, что последний раз перед Фемидой Усенов представал три месяца назад, когда в Специализированном межрайонном административном суде Алматы его посадили на 10 суток за создание на воздушном судне ситуации, угрожающей безопасности полетов. Имея налоговую задолженность в размере более 160 тысяч тенге Усенов отправился в Тайланд. На борту самолета "Эйр Астана" он вел себя агрессивно и был уведен таиландской полицией в аэропорту Бангкока. Однако тайские правоохранители не стали привлекать его к ответственности, и он продолжил путешествие. 8 июня он погасил налоговую задолженность. 16 июня суд постановил арестовать его на десять суток за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 434 части 1 КоАП РК (мелкое хулиганство).



