Порошенко назвал себя президентом мира и попросил у США оружия
15 сентября 2017, 15:47
Такое заявление он сделал, выступая на международной ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия».
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он является президентом мира и попросил у США оружия. Такое заявление он сделал, выступая на международной ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия», сообщает «РИА Новости Украина».
«Я президент мира, мы хотим мира», — подчеркнул Порошенко.
При этом он подтвердил, что на запланированной в сентябре встрече с американским лидером Дональдом Трампом поднимет вопрос о поставках оружия.
«Наша встреча, я надеюсь, не просто будет об оборонном вооружении, хотя это существенно повысит нашу обороноспособность», — сказал президент Украины.
В конце августа глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон изучает возможность поставки летального оружия Киеву.
Фото: Сегодня
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