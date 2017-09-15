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Порошенко назвал себя президентом мира и попросил у США оружия

15 сентября 2017, 15:47

Такое заявление он сделал, выступая на международной ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия».

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он является президентом мира и попросил у США оружия. Такое заявление он сделал, выступая на международной ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия», сообщает «РИА Новости Украина».

«Я президент мира, мы хотим мира», — подчеркнул Порошенко.

При этом он подтвердил, что на запланированной в сентябре встрече с американским лидером Дональдом Трампом поднимет вопрос о поставках оружия.

«Наша встреча, я надеюсь, не просто будет об оборонном вооружении, хотя это существенно повысит нашу обороноспособность», — сказал президент Украины.

В конце августа глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон изучает возможность поставки летального оружия Киеву.

Фото: Сегодня

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