Порошенко назвал себя президентом мира и попросил у США оружия

Такое заявление он сделал, выступая на международной ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия».

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он является президентом мира и попросил у США оружия. Такое заявление он сделал, выступая на международной ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия», сообщает « сообщает « РИА Новости Украина ».





«Я президент мира, мы хотим мира», — подчеркнул Порошенко.





При этом он подтвердил, что на запланированной в сентябре встрече с американским лидером Дональдом Трампом поднимет вопрос о поставках оружия.





«Наша встреча, я надеюсь, не просто будет об оборонном вооружении, хотя это существенно повысит нашу обороноспособность», — сказал президент Украины.





В конце августа глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон изучает возможность поставки летального оружия Киеву.

