Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочей поездкой в Атыраускую область

По поручению Главы государства Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочей поездкой в Атыраускую область, где ознакомится с ходом реализации задач Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и программной статьи Президента страны «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

В регионе Бакытжан Сагинтаев проинспектирует работу объектов месторождения «Кашаган», среди которых искусственный остров «D», завод по переработке нефти и газа «Болашак» и завод по производству гранулированной серы. Также Премьер-Министр РК ознакомится с ходом строительства жилых многоквартирных домов в рамках реализации программы «Нұрлы Жер», рыбоводный комплекс Caspian Royal Fish, а также проинспектирует работу одного из ЦОН города Атырау.

Ожидается, что Премьер-Министр РК проведет крупное совещание по вопросам технологической модернизации предприятий нефтегазовой отрасли в рамках послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», встречу с членами Регионального совета палаты предпринимателей «Атамекен» по вопросам развития МСБ, а также встречу со студенческой молодежью по вопросам подготовки кадров для профессий будущего.

По прибытии, Бакытжан Сагинтаев, в первую очередь посетил высшую техническую школу APEC PetroTechnic, где ознакомился с современными форматами обучения кадров для нефтегазовой отрасли. Премьер-Министр РК посетил общежития, лаборатории химических и физических процессов в нефтегазовой сфере, а также мастерские помещения учебного заведения.

Отметим что, школа APEC PetroTechnic была введена в эксплуатацию в конце 2012 года. В настоящее время заведение занимается подготовкой кадров для нефтегазовой отрасли по шести специальностям: технология добычи нефти и газа, эксплуатация месторождений, технология бурения, электроснабжение, технология химического инжиниринга и технология инжиниринга КИПиА.

Обучение в АРЕС PetroTechnic проводится на английском языке бесплатно за счет государственного образовательного заказа, кроме того студентам и преподавателям заведения предоставляется жилье. Всего на очной форме здесь обучаются 760 студентов.

Стоит отметить, что в рамках реализации задач, поставленных Главой государства в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» развитие человеческого капитала выделено в качестве одного из основных направлений в работе Правительства РК при формировании новой модели экономического роста. При этом основной упор в этом вопросе делается на обеспечении возможностей для казахстанцев получать современное образование и расширять свои компетенции.