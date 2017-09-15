Останки Кейки батыра захоронены в Костанайской области

15 сентября Государственный секретарь РК Абдыкаликова Г.Н. посетила Костанайскую область, где приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном увековечению памяти Кейки батыра – Нурмаганбет Кокембайулы, сообщает . сообщает Zakon.kz





Государственный секретарь в своем выступлении отметила, что мероприятия, посвященные отважному казахскому батыру - Нұрмағамбет Көкембайұлы, занимают важную общественно-политическую и духовно-культурную роль в укреплении единства и национального духа народа.





После обряда захоронения в городе Аркалык на базе Театра юного зрителя состоялась республиканская научно-практическая конференция, посвященная жизни батыра на тему: «Кейкі батыр. Өмірі мен өлімінің тарихы».





Далее участникам мероприятия творческими коллективами Костанайской области был показан театрализованный спектакль «Кейкі батыр».





В рамках мероприятия было проведено арнау акынов - участников международного айтыса, посвященное Кейки батыру. В юрточном городке Амангельдинского района состоялась концертная программа и проведены спортивные соревнования, среди которых: республиканский турнир по қазақша күрес, топ байга и аламан байга.



