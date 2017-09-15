Останки Кейки батыра захоронены в Костанайской области
15 сентября 2017, 15:51
Торжества прошли на родине великого батыра – в селе Тасты Амангельдинского района и г.Аркалык.
15 сентября Государственный секретарь РК Абдыкаликова Г.Н. посетила Костанайскую область, где приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном увековечению памяти Кейки батыра – Нурмаганбет Кокембайулы, сообщает Zakon.kz.
Государственный секретарь в своем выступлении отметила, что мероприятия, посвященные отважному казахскому батыру - Нұрмағамбет Көкембайұлы, занимают важную общественно-политическую и духовно-культурную роль в укреплении единства и национального духа народа.
После обряда захоронения в городе Аркалык на базе Театра юного зрителя состоялась республиканская научно-практическая конференция, посвященная жизни батыра на тему: «Кейкі батыр. Өмірі мен өлімінің тарихы».
Далее участникам мероприятия творческими коллективами Костанайской области был показан театрализованный спектакль «Кейкі батыр».
В рамках мероприятия было проведено арнау акынов - участников международного айтыса, посвященное Кейки батыру. В юрточном городке Амангельдинского района состоялась концертная программа и проведены спортивные соревнования, среди которых: республиканский турнир по қазақша күрес, топ байга и аламан байга.
Кейки батыр — предводитель повстанческой армии национального освободительного движения 1916 года. Октябрьскую революцию он не признал, в апреле 1923 года был убит бойцами Красной армии.
Его череп был отправлен в Кунсткамеру в России. Вопрос возврата черепа Кейки батыра для захоронения в Казахстане летом прошлого поднял занимавший тогда пост премьер-министра Карим Масимов в ходе встречи с главой правительства России Дмитрием Медведевым. Российский премьер пообещал оказать содействие.
Череп Кейки батыра перевезли из Санкт-Петербурга в Астану в осенью прошлого года. Останки батыра доставили в Будапешт, а затем передали для проведения анализа ДНК и восстановления облика Музею естественных наук Венгрии. Позже череп вернули в Казахстан.
© Foto: Блог Амандыка Амирхамзина на Your Vision
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