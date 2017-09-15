В КазНУ обсудили реформу по модернизации уголовного процесса

15 сентября 2017 года в КазНУ имени аль-Фараби состоялся «круглый стол» на тему: «Эффективность уголовного судопроизводства - приоритетное направление развития современной правоохранительной системы».

Организаторами выступили Администрация Президента, Конституционный Совет, Верховный Суд, Генеральная прокуратура, Глава Офиса программ ОБСЕ в Астане и КазНУ имени аль-Фараби.

Цель встречи - выработка практических предложений в рамках реформы по преобразованию уголовного процесса. Модератором мероприятия выступил Председатель Верховного Суда К.Мами.

В работе «круглого стола» приняли участие Заместитель Руководителя Администрации Президента Т.Донаков, Председатель Конституционного Совета И.Рогов, Генеральный Прокурор Ж.Асанов, Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции К.Кожамжаров. Кроме того, Глава офиса программ ОБСЕ в Астане Дьердь Сабо, Уполномоченный по правам человека в республике А.Шакиров, представители других заинтересованных госорганов и структур. В обсуждении также приняли участие авторитетные ученые-юристы, международные эксперты, адвокаты, сотрудники общественных и правозащитных организаций.

Приветствуя участников мероприятия, К.Мами отметил, что за годы Независимости казахстанское судопроизводство постепенно отошло от советской модели уголовного процесса. С реализацией нового уголовно-процессуального закона и запланированных во исполнение Плана Нации мер сделаны реальные шаги по обеспечению действенной защищенности граждан и снижению репрессивности уголовного процесса.

«Вместе с тем процесс реформирования уголовно-процессуального кодекса (УПК) продолжается. Эта работа находится на особом контроле Главы государства. На сегодня определены основные приоритеты модернизации уголовного процесса и уже ведется работа над соответствующим законопроектом», - подчеркнул Председатель Верховного Суда.

Вектором последующего развития отечественной уголовной юстиции обозначена ориентация на лучшие европейские модели и лучшую зарубежную практику. В ближайшем будущем серьёзные изменения ожидаются в институциональном построении органов досудебного следствия и дознания. В части усовершенствования института судебного контроля ожидается законодательное закрепление полномочий суда по санкционированию негласных следственных действий. Существенным новацией в контексте соблюдения прав человека отнесено сокращение до 48 часов срока задержания лица без санкции суда. Вводится новая сокращенная форма - приказное производство по уголовным проступкам. Это сделано с учетом успешного опыта Эстонии, Германии и ряда других стран. В рамках реформы также особое внимание уделяется повышению состязательности уголовного процесса.

Подчеркивая значимость встречи, К.Мами отметил, что качество разрабатываемого законопроекта и успешность реформ во многом зависят от вовлеченности в эту работу представителей научных кругов, международных и неправительственных организаций, а также зарубежных экспертов.

На форуме выступили Председатель участкового суда (Шлезвиг-Гольштейн), эксперт Германского фонда международного правового сотрудничества Р.Мюллер, эксперт Германского фонда международного правового сотрудничества Б.Новроузиан, декан факультета международных отношений КазНУ имени аль-Фараби С.Айдарбаев, председатель республиканской коллегии адвокатов А.Тугел, заведующий кафедрой международного права Института Сорбонна - Казахстан КазНПУ имени Абая А.Сабитова и другие.

В ходе «круглого стола» состоялся активный обмен мнениями по предстоящей реформе. Завершая мероприятие К.Мами, отметил, что все высказанные мнения будут учтены при разработке законопроекта и поблагодарил всех за принятое участие.