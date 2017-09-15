Samsung сделал модульную батарею для электрокаров

В Samsung рассчитывают, что их многофункциональный блок заинтересует производителей электромобилей, поскольку предоставит им широкие возможности в плане проектирования моделей.

На международном автосалоне во Франкфурте компания Samsung SDI представила ряд новых продуктов, включая «многофункциональный аккумуляторный блок» для электрокаров. Новая модульная конструкция, использующая элементы питания типоразмера 21700 (как у Tesla Model 3) с высокой плотностью энергии, позволяет создавать конфигурируемые пакеты.





Так, премиальный электромобиль, оснащенный блоком из 20 модулей, сможет проехать на одном заряде 600-700 км. Для седана попроще можно собрать конфигурацию из 10-12 модулей, которых хватит на 300 км. Основная идея состоит в том, что пользователь может легко менять количество модулей по своему усмотрению – это просто «как расставлять книжки на полке».





В Samsung рассчитывают, что их многофункциональный блок заинтересует производителей электромобилей, поскольку предоставит им широкие возможности в плане проектирования моделей. Иных деталей компания пока не раскрыла.



