Биологи идентифицировали загадочное зубастое существо с техасского пляжа

Специалисты идентифицировали загадочное зубастое существо, найденное на техасском пляже после нашествия урагана «Харви» , сообщает , сообщает Lenta.ru





По данным издания The Guardian, американский биолог Кеннет Тай (Kenneth Tighe) из Национального музея естественной истории Смитсоновского института предполагает, что волны выбросили на берег останки острохвостого угря, относящегося к виду Aplatophis chauliodus.





Aplatophis chauliodus встречаются на западе Атлантического океана, в том числе в Мексиканском заливе, омывающем берега Техаса. Они вырастают до 84 сантиметров в длину и живут на глубине от 30 до 90 метров. Во время охоты закапываются в донный грунт и поджидают плывущих мимо костных рыб и ракообразных.





По словам биолога, также есть вероятность, что существо относится к семейству Congridae (конгеровые угри) или подсемейству Heterocongrinae. Для более точной идентификации необходимо рассмотреть кончик хвоста, который не виден на фотографиях.





Напомним , 14 сентября на пляже в американском штате Техас, пережившем ураган «Харви», обнаружен труп загадочного существа с острыми зубами. Его фотографии разместила в своем Twitter биолог Прити Десай.





Ураган «Харви» обрушился на штат Техас в конце августа. Он оказался наиболее разрушительным стихийным бедствием в США за последние 12 лет. Жертвами урагана и вызванных им наводнений стали 60 человек.



